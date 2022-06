Festivals et événements de la saison printemps-été 2022 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de près de 270?000 $ au Festival international du Domaine Forget





QUÉBEC, le 25 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, annoncent une aide financière de 266?388 $ au Festival international du Domaine Forget qui se déroule du 25 juin au 20 août.

Le Festival international du Domaine Forget propose une escapade musicale mémorable dans la belle région de Charlevoix. L'édition de cette année marque le retour des concerts devant le public, avec une soixantaine d'événements qui seront présentés tout au long de l'été, mettant en vedette quelques-uns des plus grands noms de la musique classique au Québec. Comme le veut la tradition, des cours de maîtres sont également proposés, dont certains offerts au public.

Citations

« Le Festival international du Domaine Forget est un grand rendez-vous musical qui réunit des artistes du jazz et de la musique classique d'ici. Par sa riche programmation, cet événement constitue une vitrine culturelle d'importance et met en lumière le talent exceptionnel de nos interprètes dans le décor enchanteur de Charlevoix. Notre gouvernement est heureux d'investir dans le succès du Festival international du Domaine Forget. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

«?Bien implanté dans Charlevoix, le Festival international du Domaine Forget, dont la réputation dépasse les frontières, rehausse la renommée du Québec à titre de destination touristique par excellence. Non seulement il participe à la vitalité économique de la région, mais aussi il fait rayonner le savoir-faire des artisans de notre industrie événementielle. Je souhaite que les amoureux des arts qui y prendront part poursuivent leur périple et se laissent éblouir par la majesté des paysages de la région et l'accueil chaleureux de ses habitants.?»

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

«?Je suis ravie que le gouvernement appuie le succès du Festival international du Domaine Forget, un événement phare de la région de Charlevoix qui reçoit des artistes et des mélomanes de partout pour une 44e édition. Je désire saluer le travail exceptionnel de M. Paul Fortin, qui signe cette année sa dernière programmation, et ce, après 11 années à titre de directeur artistique du Domaine. Votre dévouement est certainement apprécié par tous ces artistes qui vous ont rendu visite au fil du temps.?»

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival la somme de 153 888 $ par le biais du programme de soutien à la mission - Diffuseurs et événements nationaux et internationaux.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival la somme de 153 888 $ par le biais du programme de soutien à la mission - Diffuseurs et événements nationaux et internationaux. Le ministère du Tourisme lui accorde une aide de 112 500 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle relative aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Liens connexes

