Avis de rappel d'aliments - Rappel de « Gelato Artigianale al gusto di Raspberry Gelato » en raison d'une contamination possible aux norovirus des framboises utilisées dans ce produit





Photos des produit disponible : https://recalls-rappels.canada.ca/fr/avis-rappel/rappel-gelato-artigianale-al-gusto-di-raspberry-gelato-en-raison-contamination-possible

OTTAWA, ON, le 24 juin 2022 /CNW/ -

Résumé

Produit : Gelato Artigianale al gusto di Raspberry Gelato

Gelato Artigianale al gusto di Raspberry Gelato Entreprises : Angelo's Italian Market Inc. ( London, ON )

Angelo's Italian Market Inc. ( ) Problème : Aliments - Contamination microbienne - Norovirus

Aliments - Contamination microbienne - Norovirus Catégorie : Produits laitiers

Produits laitiers Ce qu'il faut faire : Des produits visés par un rappel ne doivent pas être consommés, utilisés, vendus, servis ou distribués

Des produits visés par un rappel ne doivent pas être consommés, utilisés, vendus, servis ou distribués Auditoire : Grand public

Grand public Classe de rappel : Classe 2

Produits visés

Marque Produit Format CUP Codes Aucune « Gelato Artigianale

al gusto di Raspberry

Gelato » 1 L 0 000000 067430 Aucun - Vendu chez

Angelo's Italian

Market Inc., 755

Wonderland Road,

London, ON jusqu'au

14 juin 2022

inclusivement

Problème

Le produit visé fait l'objet d'un rappel auprès du marché parce que les framboises utilisées dans ce produit pourrait être contaminées par des norovirus.

Le produit visé par le rappel a été vendu chez Angelo's Italian Market Inc. (London, ON).

Ce que vous devriez faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé.

Vérifiez si vous avez des produits visés par un rappel.

Ne pas consommer, utiliser, vendre, servir ou distribuer des produits visés par un rappel.

Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés au lieu où ils ont été achetés.

Les personnes qui ont été exposées au virus présentent généralement des symptômes dans les 24 à 48 heures qui suivent, mais les symptômes peuvent se manifester seulement 12 heures après l'exposition. Souvent, la maladie se manifeste brusquement. Même si vous avez déjà été infecté par un norovirus, vous pouvez l'être de nouveau. Les principaux symptômes des maladies causées par un norovirus sont de la diarrhée, des vomissements (les enfants ont plus tendance à vomir que les adultes), des nausées et des crampes abdominales. D'autres symptômes inclus une faible fièvre, des maux de tête, des frissons, des douleurs musculaires et la sensation générale de fatigue. La plupart des personnes se sentent mieux après un ou deux jours, les symptômes disparaissant d'eux-mêmes, et aucun effet à long terme ne subsiste après la maladie. Comme pour toute maladie causant une diarrhée ou des vomissements, les personnes infectées doivent boire beaucoup de liquides pour remplacer les fluides corporels perdus et prévenir la déshydratation. Si le cas est grave, l'administration de liquides par voie intraveineuse à l'hôpital peut être nécessaire.

En savoir plus :

Contexte

Ce rappel découle de résultats d'analyses effectuées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ce produit n'a été signalé.

Ce qui est fait

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché des produits faisant l'objet du rappel.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

