Schneider Electric fait progresser la résilience commerciale des clients industriels avec EcoStruxuretm Service Plan pour variateurs de Vitesse

Schneider Electric, le chef de file de la transformation numérique de la gestion et de l'automatisation de l'énergie, a annoncé aujourd'hui qu'EcoStruxure Service Plan est dorénavant disponible pour les variateurs de vitesse, scellant notre engagement continu à mettre à l'abri du vieillissement les entreprises de nos clients et à apporter sécurité, résilience et durabilité.

Déjà disponible pour la gestion d'actifs électriques (équipements basse et moyenne tension comme les transformateurs, les dispositifs de commutation et les disjoncteurs), les systèmes de gestion de l'alimentation et, plus récemment, les onduleurs triphasés 10-40 kVA, permettent aux clients de compter sur un plan combiné de services locaux et numériques pour leurs variateurs de vitesse et faire confiance à l'expertise approfondie de Schneider Electric Services en matière d'automatisation et de gestion de l'énergie pour bénéficier de la maintenance dont ils ont besoin, au bon moment, grâce aux caractéristiques et avantages clés suivants :

Maintenance préventive conditionnelle : en exploitant la puissance combinée de la plateforme EcoStruxure , ce plan de service fournit une planification dynamique pour la maintenance des variateurs de vitesse combinée à une visite préventive. En surveillant les variateurs de vitesse connectés, les problèmes possibles sont détectés et anticipés, permettant aux clients de réduire significativement les périodes d'arrêt imprévues et inutiles, optimisant l'exploitation des sites et améliorant la sécurité pour les opérateurs et les équipements .

Une surveillance à distance 24h/24 et 7j/7 par des spécialistes : les experts de notre Plateforme de services conneés surveillent à distance la santé des variateurs de vitesse connectés et fournissent des recommandations sur la manière d'optimiser les performances avec des rapports trimestriels personnalisés et une consultation annuelle. Parallèlement, à partir d'une analyse, un spécialiste des services informera les clients en temps opportun lorsque des problèmes sont identifiés, proposant des actions correctives pouvant être mises en oeuvre en ligne ou sur site par nos techniciens d'entretien sur le terrain.

Illustrant l'engagement continu de Schneider à mettre en place une résilience commerciale à l'épreuve du temps pour les clients, EcoStruxure Service Plan pour variateurs de vitesse contribue à empêcher les temps d'arrêt, à maximiser l'efficacité opérationnelle et aux objectifs de la société en matière de développement durable, permettant des améliorations importantes de la sécurité des actifs, de la résilience, de l'efficacité opérationnelle et de la durabilité des clients dans les domaines suivants :

Réduction jusqu'à 65 pour cent du risque de panne électrique, minimisant les temps d'arrêt imprévus

minimisant les temps d'arrêt imprévus Réduction jusqu'à 20 pour cent des activités de maintenance et des temps d'arrêt prévus avec un fort impact financier

Un accès complet à l'expertise et aux conseils de Schneider Electric

Puisant dans l'expertise industrielle et l'expérience de Schneider, la société combine un plan de services locaux et numériques avec des rapports trimestriels personnalisés d'évaluation des performances fournis par notre Plateforme de services connectés et une consultation annuelle effectuée par un gestionnaire de la réussite des clients dédié, qui comprend les objectifs stratégiques et les besoins tactiques des clients et qui agit en qualité de consultant pour les aider à prendre des décisions rentables en relation avec leurs besoins en matière de suivi et de gestion de l'énergie, pouvant conduire à un plan de modernisation ou à la création et la maintenance d'un jumeau numérique électrique, permettant non seulement de garantir la sécurité, la conformité et la préparation pour le nouveau monde électrique, mais aussi d'offrir un parcours client fluide.

« Chez Schneider Electric, nous pensons pouvoir accélérer le parcours de nos clients vers la décarbonisation, et le fait de réunir des analyses avancées et un soutien sur le terrain via notre portefeuille Services est essentiel pour faciliter ce cheminement », a déclaré Frederic Godémél, vice-président exécutif du département de systèmes et services d'alimentation chez Schneider Electric. « En combinant des conseils d'experts traditionnels, des services sur site et de puissants nouveaux services numériques avec l'IdO, nous espérons libérer l'esprit des clients pour les décisions vitales pour l'entreprise et leur fournir la tranquillité d'esprit de savoir que Schneider Electric Services s'occupe de la résilience de leur installation. »

À propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life Is On.

Notre mission est d'être votre partenaire digital en matière de durabilité et d'efficience.

Nous fournissons des solutions énergétiques et d'automatismes numériques pour l'efficacité énergétique et le développement durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l'énergie, d'automatismes en temps réel, de logiciels et de services, nous proposons des solutions intégrées pour l'habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises internationales. Nous prônons des normes ouvertes et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs : objectif utile, inclusion et habilitation.

