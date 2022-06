Suzano présente ses réalisations et ses engagements en matière d'ESG lors de la deuxième téléconférence annuelle sur l'ESG





Suzano, le plus grand producteur mondial de pâte à papier à base de bois dur, a organisé aujourd'hui sa deuxième téléconférence annuelle sur l'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance), axée sur son ambition d'être une « entreprise régénératrice pour une société régénératrice ». La téléconférence sur l'ESG d'aujourd'hui a mis en lumière des progrès mesurables et des ambitions dans trois domaines d'action, fondamentaux : le changement climatique, la biodiversité et le développement social.

Concernant le changement climatique, l'initiative ACT du gouvernement français et du CDP a permis à Suzano de devancer ses homologues de l'industrie de la pâte et du papier, dans pratiquement tous les domaines. En 2021, Suzano avait présenté son objectif d'éliminer de l'atmosphère 40 millions de tonnes de dioxyde de carbone, de 2030 à 2025. Cet objectif est atteint grâce à l'amélioration de ses processus industriels, avec notamment le remplacement systématique de l'utilisation de combustibles fossiles dans ses installations industrielles, par de la biomasse, et la conversion des terres dégradées.

Dans le cadre des engagements sociaux de l'entreprise, Suzano a fixé à 2020 l'objectif d'extraire 200 000 personnes de la pauvreté. Un défi plus que pertinent quand on sait qu'au Brésil, 10 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et que 33,1 millions de Brésiliens souffrent de la faim. Au cours des deux premières années de ce projet de lutte contre la pauvreté, 11 000 personnes ont pu abandonner le seuil de pauvreté, tandis que 34 000 autres personnes ont bénéficié de programmes sociaux. Cela a permis d'augmenter les salaires de 57,5 % en moyenne, et de générer des revenus de 18 millions USD pour ces populations, rien qu'en 2021.

Concernant la biodiversité, Suzano a travaillé à la mise en place d'un système de gouvernance et d'un plan d'action détaillé basé sur le dialogue avec les producteurs ruraux et les organisations locales, ainsi que sur des études de terrain et des méthodologies scientifiques. Au second semestre 2022, l'entreprise commencera à restaurer les forêts naturelles et à mettre en oeuvre des modèles de production qui auront des fonctions écologiques.

Évoquant les objectifs ESG de Suzano, le PDG Walter Schalka a déclaré : « Suzano mène déjà des projets pionniers visant à développer des solutions fondées sur la recherche, pour lutter contre le changement climatique, préserver les paysages naturels et sortir définitivement des collectivités entières de la pauvreté. Il y a encore néanmoins beaucoup à faire, et nous ne pouvons pas y arriver seuls. En plus d'atteindre nos propres objectifs, notre mission consiste à construire des réseaux avec les gouvernements, les organisations, et les citoyens à titre individuel, de sorte à produire un changement dont l'impact sera significatif et durable, tout en créant un système régénérateur au bénéfice de la société. »

Une rediffusion de la téléconférence sur l'ESG sera disponible sur le site Web de la société : https://www.suzano.com.br/en/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 juin 2022 à 18:40 et diffusé par :