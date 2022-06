PUMA lance sa plus grande collaboration web3 à ce jour avec 10KTF





PUMA débarque à New Tokyo, la ville virtuelle qui abrite 10KTF. La boutique, réputée pour sa gamme streetwear, appartient à Wagmi-san, un artisan numérique dont les collections et la communauté NFT ont récemment accueilli la marque de sport mondiale.

Le partenariat a été annoncé hier soir à New York lors d'un événement organisé par 10KTF. L'événement était l'un des nombreux organisés pendant la semaine de NFT.NYC, qui réunit des professionnels du secteur des crypto-monnaies, des traders et d'autres adeptes du web3. Le communiqué officiel répond à des semaines de spéculation après le tweet de PUMA d'une vidéo présentant la nouvelle version d'une basket classique. La vidéo contenait un cadre avec le logo de la boutique et Wagmi-san à sa devanture. Bien que caché, ce petit indice a été rapidement découvert et a nourri les discussions sur sa signification auprès des collectionneurs de 10KTF.

"PUMA accorde beaucoup d'importance à la communauté extrêmement engagée et passionnée développée par Wagmi-san", a déclaré Adam Petrick, directeur de la marque chez PUMA. "Nous sommes ravis de rejoindre 10KTF et de conférer une couche physique à l'expérience numérique actuelle."

Wagmi-san avait précédemment évoqué son ambition d'apporter des biens physiques au-delà du métavers.

"Grâce à l'essor de notre communauté 10KTF et aux créateurs de PUMA partageant les mêmes idées, je réalise un rêve de longue date. Je suis ravi d'avoir l'opportunité de transposer nos créations et nos histoires dans le monde physique et d'inaugurer une nouvelle ère pour New Tokyo", a-t-il déclaré.

Actuellement, New Tokyo regroupe les collectionneurs de 10KTF, ainsi que 16 autres communautés NFT. Parmi celles-ci figurent Gutter Cat Gang et Cool Cats, également partenaires de PUMA, la marque de sport occupant une place de plus en plus importante dans l'espace web3.

Des informations plus détaillées sur le projet seront communiquées cet été.

PUMA

PUMA est l'une des principales marques de sport au monde. Elle conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 70 ans, PUMA fait sans relâche progresser le sport et la culture en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits de performance et de style de vie inspirés du sport dans des catégories telles que le football, la course à pied et l'entraînement, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. Elle collabore avec des designers et des marques de renom pour introduire des influences sportives dans la culture de la rue et la mode. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. L'entreprise distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 16 000 personnes dans le monde et son siège social est situé à Herzogenaurach, en Allemagne.

10KTF

Créée en septembre 2021, 10KTF est la boutique leader réputée pour la production d'accessoires numériques sur mesure dans le métavers. Implantée à New Tokyo, la boutique est détenue et gérée par Wagmi-san, un artiste renommé qui conçoit des objets numériques à collectionner à l'échelle 1:1 pour certains projets parents de NFT. 10KTF est un produit de WENEW Labs.

