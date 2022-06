Les gouvernements du Canada et de l'Alberta annoncent l'octroi de plus de 13,3 millions de dollars au Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta





Appui concret à la communauté franco-albertaine : les gouvernements du Canada et de l'Alberta annoncent un investissement important pour appuyer les Franco-Albertains

EDMONTON, AB, le 24 juin 2022 /CNW/ - Les institutions postsecondaires sont un atout pour la vitalité des communautés du pays. Elles favorisent la mobilité étudiante et permettent aux communautés de langue officielle en situation minoritaire de tisser des liens forts dans la langue de leur choix.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les établissements postsecondaires en milieu minoritaire nécessitent un soutien ciblé. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à les appuyer dans leurs projets de transformation.

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre, a annoncé l'octroi de plus de 13,3 millions de dollars en appui à un projet important au Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique. Le ministre Boissonnault était accompagné de l'honorable Demetrios Nicolaides, ministre de l'Éducation supérieure de l'Alberta.

Le projet vise à renforcer les programmes académiques universitaires et collégiaux ainsi que les services offerts aux étudiants, de même qu'à en garantir la pérennité. Il contribuera également à assurer la visibilité du Campus Saint-Jean.

Le gouvernement du Canada accorde plus de 10,3 millions de dollars sur 3 ans à ce projet dans le cadre de l'Entente Canada-Alberta sur l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la langue seconde 2020-2021 à 2022-2023. De son côté, le gouvernement de l'Alberta y alloue 2,5 millions de dollars sur 3 ans, et l'Université de l'Alberta 500 000 dollars.

Concrètement, l'investissement d'aujourd'hui permettra au Campus Saint-Jean :

d'embaucher des enseignants et du personnel supplémentaires;

d'augmenter le nombre de programmes et de cours en français offerts aux étudiants;

de mieux évaluer les compétences linguistiques des étudiants au moment de l'admission;

d'améliorer ses infrastructures, entre autres, en renforçant le WIFI, en se procurant du matériel informatique ainsi que de l'équipement pour le laboratoire de chimie, le salon des étudiants et les deux classes numériques, de même qu'en installant un système de cartes d'automatisation pour ses espaces communautaires;

de réactiver le Centre de recherche en français;

de renforcer les services offerts aux étudiants au moyen d'activités linguistiques, pédagogiques et d'orientation professionnelle ainsi que les services de soutien psychosocial;

de renforcer sa visibilité grâce à des cours virtuels en ligne, à des ateliers, à des conférences, à des activités culturelles, à des débats et des séminaires interactifs ainsi qu'à une campagne de visibilité et d'engagement communautaire.

Ce financement permettra ainsi de stimuler l'apprentissage des étudiants du Campus Saint-Jean et de mieux répondre aux besoins de la population étudiante en croissance.

Cette annonce a eu lieu alors que la ministre était de passage à Edmonton dans le cadre des Consultations pancanadiennes sur les langues officielles de 2022.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à investir dans les institutions postsecondaires au sein des communautés de langue officielle en situation minoritaire, comme le Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta qui joue un rôle de premier plan pour les étudiants qui souhaitent s'épanouir dans un environnement en français. Grâce à cette collaboration avec la province de l'Alberta, nous créons les conditions nécessaires pour assurer le dynamisme de la communauté franco-albertaine ici même à Edmonton. L'annonce d'aujourd'hui est donc un pas de plus pour assurer la vitalité de la langue française en Alberta. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Les francophones et les francophiles du Canada et du monde vont pouvoir bénéficier grandement de cette occasion de poursuivre leurs études dans la langue de leur choix, sans faire de compromis sur la qualité de leur éducation. Le financement octroyé aujourd'hui donnera un bon coup de pouce au Campus Saint-Jean, qui reçoit un nombre grandissant de demandes d'inscriptions de tous les horizons. Ce financement l'aidera assurément dans la prestation de ses programmes et services aux étudiants. En tant que fier ancien étudiant, je sais que cette institution postsecondaire pourra offrir des services à la hauteur de ses ambitions afin que les étudiants francophones de notre province, du Canada et du monde puissent mener des carrières enrichissantes et renforcer leur contribution à la société canadienne. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre

« Le gouvernement de l'Alberta est fermement résolu à soutenir la vitalité continue de la francophonie albertaine. Le financement annoncé aujourd'hui permettra de renforcer les programmes et les services, de garantir leur pérennité ainsi que d'assurer la visibilité du Campus Saint-Jean. Les Albertains francophones ont été et continuent d'être un élément important de notre société, contribuant à notre économie et à notre culture. Je suis fier que nous puissions permettre aux étudiants de poursuivre des études supérieures en français. »

? L'honorable Demetrios Nicolaides, ministre de l'Éducation supérieure de l'Alberta

« Nous remercions le gouvernement fédéral de permettre au Campus Saint-Jean de stabiliser et de renforcer ses programmes, ses services et son équipement afin de pouvoir offrir à nos étudiants des conditions d'apprentissage à la hauteur de leurs ambitions et des défis des prochaines décennies. Ce financement substantiel pour stabiliser et renforcer les programmes du Campus Saint-Jean lui permettra de continuer à remplir sa mission de renforcer la vitalité du français et des communautés de langue officielle en contexte minoritaire en Alberta et dans l'Ouest et le Nord canadiens, ainsi que des valeurs de la francophonie dans toutes nos communautés. Nous remercions Madame la Ministre des Langues officielles ainsi que tous nos partenaires qui ont tant oeuvré afin d'obtenir ce financement, fruit de la collaboration et de la coopération entre de nombreux partis au Canada. »

- Pierre-Yves Mocquais, doyen, Campus Saint-Jean, Université de l'Alberta

« Je suis très heureux de constater un tel appui au Campus Saint-Jean et à l'Université de l'Alberta. Grâce à ce nouveau financement important des gouvernements fédéral et provincial, le leadership et l'excellence du Campus Saint-Jean en matière d'enseignement, d'apprentissage et de recherche en français continueront à bâtir et à enrichir notre communauté universitaire ainsi que les communautés francophones en Alberta, au Canada et dans le monde entier. »

- Bill Flanagan, président et vice-chancelier, Université de l'Alberta

Les faits en bref

Fondé en 1908 et situé au coeur du quartier francophone d'Edmonton, le Campus Saint-Jean est, depuis plus de 50 ans, la principale institution postsecondaire pour les francophones et les francophiles de l'Alberta et de l'Ouest canadien.

Le budget de 2021 prévoit un investissement de 121 millions de dollars sur 3 ans (de 2021-2022 à 2023-2024) afin de soutenir l'éducation postsecondaire de haute qualité dans la langue de la minorité. Ces nouveaux investissements seront octroyés principalement dans le cadre des mécanismes de collaboration intergouvernementale existants en vue d'aider les provinces et territoires à répondre aux besoins pressants pour aider à stabiliser le secteur postsecondaire dans la langue de la minorité.

Le gouvernement du Canada accorde ce financement par l'entremise des Programmes d'appui aux langues officielles, dont l'objectif global est de favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire et de promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne.

Le 1er mars 2022, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi bonifié visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada pour adapter la Loi sur les langues officielles à une société en évolution. Ce projet de loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays; à clarifier et à renforcer la partie de la Loi sur les langues officielles concernant la promotion des langues officielles; et à appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Liens connexes

Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-de-loi/44-1/c-13

Consultations pancanadiennes sur les langues officielles de 2022 https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/consultation-langues-officielles-2022.html

Budget de 2021 https://www.budget.gc.ca/2021/home-accueil-fr.html

Programmes d'appui aux langues officielles https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/langues-officielles.html

Université de l'Alberta - Campus Saint-Jean https://www.ualberta.ca/campus-saint-jean/index.html

