Converge Technology Solutions Corp. Annonce ses résultats de vote et accueille Toni Rinow au conseil d'administration de Converge





TORONTO et GATINEAU, Québec, 24 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp . (« Converge » ou la « Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques, a le plaisir d'annoncer les résultats de son assemblée générale annuelle des actionnaires qui s'est tenue le jeudi 23 juin 2022, conformément au Guide à l'intention des sociétés de la TSX. Les résultats du vote lors de l'assemblée annuelle virtuelle des actionnaires de la société, qui s'est tenue plus tôt dans la journée, sont présentés ci-dessous.



i. Élection des administrateurs



Par une résolution adoptée par vote, les sept candidats suivants ont été nommés administrateurs de Converge pour exercer leurs fonctions jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de Converge, ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient précédemment élus ou nommés. Les résultats du scrutin sont les suivants :



Candidat

Nb de votes pour

% de votes pour Nb d'

abstentions % d'

abstentions Shaun Maine 105 994 803 99,74 % 279 869 0,26 % Thomas Volk 101 318 698 95,39 % 4 893 474 4,61 % Brian Phillips 82 480 345 77,61 % 23 794 327 22,39 % Nathan Chan 101 104 303 95,13 % 5 170 369 4,87 % Ralph Garcea 100 556 568 94,68 % 5 655 604 5,32 % Darlene Kelly 103 308 403 97,21 % 2 966 268 2,79 % Toni Rinow 88 212 884 83 % 18 061 788 17 %

ii. Nomination des vérificateurs



Par une résolution adoptée par vote, Ernst & Young LLP, comptables professionnels agréés, ont été nommés vérificateurs de Converge jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de Converge. Les résultats du scrutin sont les suivants :

Nb de votes pour % de votes pour Nb d'abstentions % d'abstentions 110 336 075 99,98 % 19 646 0,02 %

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. L'approche générale de Converge en matière de solutions permet de proposer des services perfectionnés en matière d'analyse, de modernisation des applications, d'infonuagique, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de lieu de travail numérique à des clients de divers secteurs. La société appuie ces solutions en proposant son savoir-faire en matière de conseils, d'implantation et de gestion auprès des principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche à plusieurs facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs publics et privés. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

