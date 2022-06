Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Drouin annoncera une aide fédérale pour une technologie agroalimentaire innovatrice à London (Ontario)





LONDON, ON, le 24 juin 2022 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Francis Drouin, visitera les locaux de l'Aspire Food Group à London (Ontario) pour annoncer des investissements fédéraux dans une technologie agroalimentaire innovatrice. L'événement comprendra une séance photo pour les médias à l'extérieur du système d'entreposage et de récupération automatisé de l'entreprise, l'un des plus grands en Amérique du Nord.

Date

Le lundi 27 juin 2022



Heure

16 h (HAE)

Lieu

Aspire Food Group

2450 Innovation Drive

London (Ontario) N6M 0C5

