Des programmes scolaires aident les enfants afghans à s'épanouir au Canada





OTTAWA, ON, le 24 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada travaille d'arrache-pied pour réinstaller au moins 40?000 ressortissants afghans le plus rapidement et sécuritairement possible. Le Canada a maintenant accueilli un total de 16?270 réfugiés afghans, dont un peu plus de 3?800 enfants d'âge scolaire.

Au moment où nous célébrons la fin de l'année scolaire, nous sommes fiers que les enfants de nouveaux arrivants afghans aient accès à un milieu scolaire sécuritaire où ils peuvent apprendre et s'intégrer avec succès dans leurs nouvelles collectivités. Cela inclut de nombreuses filles et jeunes femmes qui n'auraient peut-être pas eu l'occasion d'aller à l'école en Afghanistan.

Depuis août 2021, des écoles dans plus de 90 collectivités partout au Canada accueillent et soutiennent des enfants afghans. Le programme Travailleurs de l'établissement dans les écoles (TEE) de la Saskatchewan (en anglais seulement) a aidé à mettre en place des programmes spéciaux d'enseignement scolaire, d'éducation physique et de compétences pour aider les enfants à s'intégrer avec succès dans leurs classes. À Saskatoon, dans le cadre du programme linguistique pour les réfugiés du programme TEE, les enfants afghans ont reçu un soutien supplémentaire pour parfaire leurs compétences en anglais tout en apprenant la géographie et la culture canadiennes.

Grâce au soutien des travailleurs de services d'établissement du Surrey Schools Welcome Centre (en anglais seulement) en Colombie-Britannique, le district scolaire de Surrey a accueilli à lui seul plus de 550 enfants afghans. Les travailleurs créent des espaces accueillants et inclusifs pour les enfants en fournissant des fournitures scolaires, un accès aux programmes de déjeuner et de dîner, et le transport scolaire. Les travailleurs des services d'établissement qui parlent le dari et le pachto ont également donné une formation de sensibilisation culturelle aux éducateurs et au personnel de soutien.

Le programme TEE de l'Association for New Canadians (en anglais seulement) à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) offre des programmes et des activités en personne (en anglais seulement) à l'intention des nouveaux arrivants d'âge scolaire. Les élèves ont accès à l'apprentissage en ligne, à des tablettes et à des ressources en anglais langue seconde (en anglais seulement) pendant qu'ils attendent d'avoir un logement permanent. Ces enfants bénéficient également de programmes de mentorat et de clubs de devoirs après l'école afin d'améliorer leurs compétences en anglais et leurs aptitudes sociales dans un environnement sécuritaire et accueillant.

Grâce à ces écoles et programmes, les enfants nouvellement arrivés obtiennent le soutien dont ils ont besoin pour apprendre, jouer et réussir dans leur nouvelle communauté scolaire.

Des photos des arrivées de réfugiés afghans sont disponibles dans Dropbox pour les médias. Vous pouvez également suivre les progrès du Canada en matière d'accueil des réfugiés afghans au Canada.

Citations

«?Chaque enfant mérite d'avoir la possibilité d'apprendre dans un environnement sûr et de poursuivre ses rêves. Ces programmes exceptionnels font une réelle différence dans la vie des jeunes Afghans en les aidant à s'adapter à leurs salles de classe et en les accueillant à bras ouverts afin qu'ils puissent s'épanouir dans leurs nouvelles communautés. Nous continuerons de travailler sans relâche avec tous nos partenaires pour assurer leur succès alors qu'ils s'adaptent à leur nouvelle vie au Canada.?»

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

«?Travailler avec les réfugiés afghans a été très enrichissant et gratifiant. Les écoles ont déployé des efforts supplémentaires pour s'assurer que les élèves ont ce dont ils ont besoin pour apprendre, jouer et participer, tout comme leurs camarades de classe. Ce travail a été difficile et a demandé beaucoup de temps, car le programme TEE compose avec de multitude d'obstacles comme la langue, les différences culturelles, les problèmes de santé mentale, le transport, les finances, les programmes, les vêtements d'hiver, le matériel électronique pour l'apprentissage et bien d'autres. Dans l'ensemble, les familles et les écoles ont été extrêmement reconnaissantes du travail que je fais en tant que travailleuse du programme TEE, et je ne pourrais pas le faire sans le soutien de nos interprètes.?»

- Stephanie April, travailleuse du programme TEE à Saskatoon (Saskatchewan)

Faits en bref

Le programme TEE est une initiative scolaire dans le cadre du Programme d'établissement visant à intégrer les jeunes nouveaux arrivants, leurs parents et leurs tuteurs dans le système d'éducation canadien. Des services du programme TEE sont également fournis au personnel scolaire afin d'encourager les compétences culturelles et de mieux faire connaître les besoins des nouveaux arrivants et les soutiens disponibles.

au personnel scolaire afin d'encourager les compétences culturelles et de mieux faire connaître les besoins des nouveaux arrivants et les soutiens disponibles. Depuis août 2021, plus de 3?800 enfants afghans d'âge scolaire (entre 4 et 18 ans), dont près de 1?900 filles, ont été admis au Canada dans le cadre de l'initiative de réinstallation des Afghans.

La ville de Surrey (Colombie-Britannique), qui compte 130 écoles primaires et secondaires, abrite le district scolaire le plus vaste et le plus diversifié de la province. Il sert environ 10?000 clients par an et constitue le principal soutien à l'établissement pour les apprenants de l'anglais.

(Colombie-Britannique), qui compte 130 écoles primaires et secondaires, abrite le district scolaire le plus vaste et le plus diversifié de la province. Il sert environ 10?000 clients par an et constitue le principal soutien à l'établissement pour les apprenants de l'anglais. Le 20 juin dernier, lors de la Journée mondiale des réfugiés, le ministre Fraser a annoncé un accord de contribution avec Jeunesse, J'écoute afin de fournir des services de counseling aux jeunes Afghans et Ukrainiens en dari, en pachto, en ukrainien et en russe.

Liens connexes

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 24 juin 2022 à 10:58 et diffusé par :