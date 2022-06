DEWA reçoit les candidatures pour WETEX & DSS 2022





Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) reçoit les candidatures déposées par les exposants, les entreprises et les visiteurs pour réserver leurs stands et participer au 24ème salon de l'eau, de l'énergie, de la technologie et de l'environnement (WETEX) et au Dubai Solar Show (DSS). Celui-ci se tient sous les directives de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président et Premier ministre des Émirats Arabes Unis et souverain de Dubaï; et sous le patronage de Son Altesse Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Président du Conseil suprême de l'énergie de Dubaï, du 27 au 29 septembre 2022 au Dubai World Trade Centre.

L'exposition annuelle, la plus grande de son genre dans la région et l'une des plus grandes de son genre au monde, a témoigné une participation importante d'entreprises régionales et mondiales pour promouvoir leurs produits et services dans les domaines de l'énergie, de l'eau, du développement durable, des technologies vertes, des énergies renouvelables et propres, la conservation, les bâtiments écologiques, les véhicules électriques et d'autres secteurs vitaux.

L'inscription à WETEX et DSS est disponible sur le lien suivant: https://www.wetex.ae/Registration

S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, Directeur Général et PDG de DEWA, Fondateur et Président de WETEX et DSS a souligné que l'exposition offre une plateforme idéale pour signer des accords et créer des partenariats entre des entreprises locales et internationales. Elle permet également aux décideurs et aux investisseurs du monde entier de se rencontrer, de signer des accords et d'établir des partenariats, et de se renseigner sur les besoins du marché, les projets futurs et les opportunités de rejoindre des projets d'énergie renouvelable ou propre aux EAU. Ceci est particulièrement important en raison des initiatives "Projects of the 50", selon lesquelles les Émirats Arabes Unis visent à accroître les partenariats entre les secteurs public et privé et à offrir des opportunités d'investissement prometteuses dans le pays.

La 23ème édition de WETEX, qui s'est déroulée à l'Expo 2020 de Dubaï, a attiré 1 200 entreprises de 55 pays, 61 sponsors, 10 pavillons nationaux et 45 506 visiteurs du monde entier. DEWA a organisé 56 séminaires et tables rondes. Les sujets comprenaient le développement durable; la production et le stockage d'énergie renouvelable et propre; l'hydrogène vert; le dessalement de l'eau à l'aide d'énergie propre; la captation du carbone; l'économie circulaire; la valorisation énergétique des déchets ; l'Intelligence Artificielle (IA); les technologies émergentes dans les services publics; les compteurs et réseaux intelligents ; et l'innovation post-COVID-19.

