Convention collective entre la CSN et la SQDC : une entente de principe est intervenue





MONTRÉAL, le 24 juin 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de négociations intensives depuis le début de la semaine, nous sommes heureux de partager que la SQDC et la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ont conclu le 23 juin en fin de journée une entente de principe en vue du renouvellement de la convention collective. Les détails de cette entente seront présentés bientôt par le syndicat aux employés à l'occasion d'une assemblée générale.Nous allons laisser les employés se prononcer sur l'offre qui leur sera soumise et nous communiquerons toute information utile concernant la suite des choses.- 30 -

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une société d'État qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et conseiller les consommateurs sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif à long terme est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec. Selon les lois qui nous gouvernent, tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds des revenus provenant de la vente du cannabis, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et sont réinvestis notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis.

