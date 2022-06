Angel Yeast va pousser à l'industrialisation des protéines de levure pour nourrir le monde de manière durable





YICHANG, Chine, 24 juin 2022 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (en.angelyeast.com) (SH600298) a participé au Forum international sur la sécurité alimentaire et la santé 2022 (2022 IFoFSH), organisé par la Chinese Society of Food Science and Technology, le 23 juin. La société a annoncé son intention de promouvoir vigoureusement l'industrialisation de sa protéine de levure dans le but de faire face à l'impact de la crise alimentaire mondiale croissante sur la société ainsi que sur le secteur de l'élevage. À ce jour, Angel a fait la promotion de sa protéine de levure au niveau mondial pour une utilisation dans les substituts de repas en poudre, les boissons en poudre, les compléments alimentaires pour sportifs, ainsi que dans d'autres domaines.

« La population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards d'habitants d'ici 2050, selon les Nations unies, et l'écart entre l'accès à la nourriture et la croissance démographique sera de plus en plus évident, avec un déficit protéique prévu de 250 millions de tonnes d'ici 2050 », a déclaré Qin Xianwu, responsable de la qualité et ingénieur en chef chez Angel Yeast, lors de la conférence. « Avec la détérioration rapide du climat mondial, nous assistons à une augmentation de la déforestation, les gens cherchant à s'approprier davantage de terres arables, ainsi qu'à une demande croissante de viande, ce qui accélère la consommation de céréales. Ceci, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre provenant du bétail, signifie que la mise en place d'un modèle d'approvisionnement en protéines durable et de haute qualité est devenue une question urgente. »

« Angel Yeast poursuivra sa promotion de l'industrialisation des protéines de levure tout en développant des protéines alternatives de levure durables et plus efficaces pour aider le monde à faire face à la prochaine crise alimentaire mondiale », a ajouté M. Qin. « On prévoit que la technologie des protéines de levure deviendra le principal moyen de protéger l'approvisionnement alimentaire de la Terre à l'avenir. Elle constitue une solution alternative présentant des avantages tels qu'une faible consommation de ressources, une efficacité élevée, une durabilité environnementale et une valeur nutritionnelle complète. »

Une source de protéines alternative durable, efficace et verte

Par rapport aux protéines animales, les protéines de levure se sont avérées plus respectueuses de l'environnement, avec une réduction des émissions de carbone. Une étude publiée dans la revue Nature a révélé que la déforestation annuelle et les émissions de dioxyde de carbone qui y sont associées pourraient être réduites de moitié en remplaçant seulement 20 % de la production de viande bovine par des protéines de levure. Dans le même temps, les émissions de méthane seraient également réduites. Par rapport aux protéines végétales, les alternatives à base de levure nécessitent moins de terres arables, et les facteurs saisonniers ou climatiques n'affectent pas l'efficacité de la production. Ils évitent également l'utilisation de pesticides ou d'antibiotiques, évitant ainsi les problèmes de modification génétique liés à la substitution des protéines végétales. La production de protéines de levure est efficace. Quelque 1 000 kg de levure, de soja et de vaches cultivés pendant 24 heures peuvent produire un rendement protéique de 2 000 kg, 10 kg et 1 kg, ce qui met à nu les avantages évidents de la protéine de levure.

Une valeur nutritionnelle riche

Par rapport aux protéines végétales, les alternatives à base de levure sont plus nutritives. « Les protéines de levure contiennent huit acides aminés essentiels qui sont des protéines de pleine valence, tandis que les protéines de levure sont riches en lysine, généralement le premier acide aminé limitant dans les protéines végétales » déclare Qin. « Les recherches sur les protéines de levure montrent qu'elles peuvent avoir un effet positif significatif sur la construction musculaire et la régulation des microbes intestinaux. »

Recherche et applications

Angel mène actuellement des recherches sur la sélection et l'élevage de souches de levure à haute teneur en protéines. Cela peut contribuer à ce que l'entreprise réalise une production par lots de protéines de levure de haute pureté tout en l'appliquant avec succès dans des domaines tels que les condiments, les produits carnés, les viandes à base de plantes, les boissons lactées et les aliments nutritionnels.

Angel a également bien progressé dans le développement de la technologie d'utilisation des protéines de levure dans la transformation de la viande végétarienne et dans les arômes de viande végétarienne. L'entreprise a utilisé avec succès des protéines de levure pour remplacer les protéines de soja dans la préparation de viandes végétariennes. Elles peuvent également contribuer à compenser le manque de certains acides aminés essentiels (méthionine et lysine) dans les protéines végétales et améliorer la valeur nutritionnelle globale des produits carnés végétariens.

À ce jour, l'entreprise a construit 12 lignes de production de levure dans le pays et à l'étranger, offrant ainsi une capacité suffisante pour soutenir la production de protéines de levure. Angel dispose d'une ligne de production d'une capacité annuelle de 10 000 tonnes de protéines de levure, formant une chaîne industrielle en boucle fermée de « mélasse, sucre hydrolysé - levure - protéine de levure - liquide de fermentation de levure - engrais - cultures. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1846121/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 24 juin 2022 à 10:32 et diffusé par :