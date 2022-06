Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste





Le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, souhaite aux francophones et francophiles du Canada une excellente Saint-Jean-Baptiste

OTTAWA, ON, le 24 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le 24 juin, c'est une journée de célébrations! Des festivités entourant la Fête nationale du Québec se déroulent dans la belle province et, partout au Canada, les francophones et les francophiles affichent leur fierté en célébrant leur langue et leurs traditions à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, je vous invite à vous joindre à moi - ainsi qu'aux 10 millions de personnes qui parlent français au Canada - et à profiter de cette journée festive pour en apprendre davantage sur l'apport de tous les francophones à l'identité canadienne.

En soulignant cette journée d'importance nationale qu'est la Saint-Jean-Baptiste, nous avons l'occasion de renforcer les liens qui nous unissent - peu importe notre langue maternelle - et de poursuivre la route vers un avenir meilleur et un Canada plus inclusif pour tout le monde.

Où que vous soyez au pays, participez aux activités offertes dans votre communauté. Vous constaterez que si nos expressions et nos accents sont aussi divers que colorés, nous avons tous la francophonie canadienne à coeur! C'est en se parlant et en s'écoutant que nous contribuons au rayonnement de la langue française au Canada et ailleurs dans le monde.

Exprimez-vous, on veut vous entendre! Partagez votre expérience dans les médias sociaux en utilisant le mot clic #SaintJeanBaptiste. Et, comme on dit partout dans la francophonie canadienne, bonne Saint-Jean!

