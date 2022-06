La gouverneure générale effectuera une visite officielle au Yukon





OTTAWA, ON, le 24 juin 2022 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser, effectueront une visite officielle au Yukon du 26 au 28 juin 2022.

Au cours de cette visite, la gouverneure générale prononcera le discours principal du Sommet des arts de l'Arctique, qui rassemblera des représentants des pays arctiques et des Nations autochtones de la région circumpolaire. Le sommet a pour objectif de renforcer les arts et la culture dans le Nord et de stimuler la collaboration dans les milieux des arts et des industries créatives.

Pendant leur séjour, Leurs Excellences rencontreront également Son Honneur l'honorable Angélique Bernard, commissaire du Yukon, l'honorable Sandy Silver, premier ministre du Yukon, ainsi que des leaders autochtones de l'ensemble du territoire.

Leurs Excellences auront aussi l'occasion de rencontrer des membres de la Première Nation de Carcross/Tagish à Carcross, au Yukon. Elles participeront également à une discussion avec des étudiants de l'Université du Yukon.

Les horaires indiqués correspondent à l'heure normale des Rocheuses (HNR).

Whitehorse

Le dimanche 26 juin

11 h

Cérémonie d'accueil officielle à Taylor House

Leurs Excellences seront accueillies par l'honorable Angélique Bernard, commissaire du Yukon, à Taylor House, son bureau officiel. Son Excellence passera également en revue une garde d'honneur.

Taylor House, 412 Main Street, Whitehorse, Yukon Y1A 2B7

OUVERT AUX MÉDIAS - SÉANCE DE PHOTOS SEULEMENT

Personne-ressource pour les médias : Myra Nicks - 867-336-7222 - [email protected]

11 h 15

Rencontre avec la commissaire du Yukon

Leurs Excellences rencontreront l'honorable Angélique Bernard, commissaire du Yukon.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

15 h 00

Visite au Haa Shagóon Hídi (centre culturel de la Première Nation de Carcross/Tagish)

Leurs Excellences rencontreront des membres de la Première Nation de Carcross/Tagish et discuteront de l'état d'urgence décrété en janvier en raison des décès liés aux drogues qui ont secoué leur communauté. Elles assisteront également à une réception dans la grande salle du Haa Shagóon Hídi.

Carcross, Yukon Y0B 1B0

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Heike Graf - 867-333-0535

Whitehorse

Le lundi 27 juin

9 h 00

Rencontre avec le premier ministre du Yukon

Leurs Excellences rencontreront l'honorable Sandy Silver, premier ministre du Yukon.

Édifice de l'Assemblée législative du Yukon, 2071, 2e Avenue, Whitehorse (Yukon) Y1A 1B2

OUVERT AUX MÉDIAS - SÉANCE DE PHOTOS SEULEMENT

Personne-ressource pour les médias : Myra Nicks - 867-336-7222 - [email protected]

10 h

Rencontre avec des leaders des Premières Nations du Yukon

Leurs Excellences rencontreront des leaders des Premières Nations du Yukon et auront l'occasion de discuter des enjeux qui touchent leurs communautés.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

14 h

Sommet des arts de l'Arctique

La gouverneure générale prononcera le discours principal du Sommet des arts de l'Arctique, qui rassemblera des représentants des huit pays arctiques et des Nations autochtones de la région circumpolaire.

Kwanlin Dün Cultural Centre, 1171 First Avenue, Whitehorse, Yukon Y1A 0G9

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Cameron Webber - 867-332-0400 - [email protected]

19 h

Vernissage de l'exposition TETHER au Yukon Arts Centre

Leurs Excellences assisteront à une réception dans le cadre du Sommet des arts de l'Arctique et au vernissage de l'exposition TETHER, une collection d'oeuvres d'art réalisées par des artistes autochtones du Nord dont les créations illustrent les liens complexes et indissociables qui unissent ces divers groupes. Leurs Excellences auront également l'occasion d'assister à la première de Dreaming Roots, un spectacle multidisciplinaire de 70 minutes réalisé par et mettant en valeur les Premières Nations du Yukon d'aujourd'hui.

Yukon Arts Centre, 300 University Drive, Whitehorse, Yukon Y1A 5X9

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Cameron Webber - 867-332-0400 - [email protected]

Whitehorse

Le mardi 28 juin

10 h

Visite du campus Ayamdigut (Whitehorse) de l'Université du Yukon

Son Excellence visitera l'Université du Yukon, la première université dans le Nord du Canada, au-dessus du 60e parallèle et y rencontrera des étudiants.

Université du Yukon, 500 University Drive, Whitehorse, Yukon Y1A 5K4

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Michael Vernon - 867-332-4722 - [email protected]

Faits en bref

Il s'agira de la première visite officielle de la gouverneure générale Mary Simon au Yukon .

au . Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de visites dans chaque province et territoire dans le but de permettre à Son Excellence de rencontrer des Canadiens et Canadiennes des quatre coins du pays.

Notes à l'intention des médias

Les membres des médias doivent confirmer leur présence aux événements choisis auprès des personnes-ressources susmentionnées.

Les médias peuvent obtenir des photos de la visite sur demande à l'adresse [email protected] .

. Les membres des médias peuvent suivre la visite et les activités de la gouverneure générale en ligne à gg.ca .

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook , Instagram , Twitter et YouTube .

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Communiqué envoyé le 24 juin 2022 à 10:00 et diffusé par :