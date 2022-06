Le Canada et le Nouveau-Brunswick investissent dans les services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées du village de Riverside-Albert et de la municipalité de Sussex





SUSSEX, NB, le 24 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Wayne Long, député de Saint John--Rothesay, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Tammy Scott-Wallace, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et députée provinciale de Sussex-Fundy-St. Martins, l'honorable Mike Holland, ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie et député provincial d'Albert, Marc Thorne, maire de la municipalité de Sussex, et Jim Campbell, maire du village de Riverside-Albert, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour des projets d'infrastructure visant à améliorer les services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans deux collectivités du Nouveau-Brunswick.

Le financement servira à remplacer des conduites d'eau principales dans le village de Riverside-Albert afin d'augmenter la fiabilité des services d'approvisionnement en eau dans la collectivité et de diminuer les coûts d'exploitation et d'entretien. Ce projet permettra également de protéger l'approvisionnement en eau actuel et de réduire la consommation d'eau de 20 %, ce qui se traduira par un meilleur rendement environnemental pour la municipalité.

Dans la municipalité de Sussex, l'installation d'une nouvelle station de pompage des eaux usées pour remplacer une infrastructure vieillissante permettra d'améliorer la capacité de la collectivité à traiter et à gérer les eaux usées. Une fois le projet terminé, les résidents bénéficieront d'une collecte et d'un traitement des eaux usées fiables et efficaces.

Le gouvernement du Canada investit plus de 733 700 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick investit plus de 611 300 $ dans les projets, tandis que les municipalités fournissent au total plus de 489 200 $.

Citations

« En collaboration avec nos partenaires, notre gouvernement s'attache à faire des investissements dans l'infrastructure qui améliorent la vie des Néo-Brunswickois et nous aident à protéger la nature. C'est ce que nous faisons aujourd'hui - en assurant un approvisionnement en eau potable plus fiable pour les résidents de Riverside-Albert et de Sussex. »

Wayne Long, député de Saint John--Rothesay, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Des investissements comme ceux-ci permettent à nos collectivités d'avoir des infrastructures sûres et fiables. Cela devient encore plus important à mesure que la population du Nouveau-Brunswick augmente et que nous voyons de nouveaux résidents se diriger vers certaines de nos collectivités rurales. »

L'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, qui est également ministre responsable de la Société de développement régional

« En investissant de manière continue dans les infrastructures essentielles qui nous permettent d'assurer les services de collecte des eaux usées dans la municipalité de Sussex et le village de Sussex Corner, nous établissons les fondements pour une éventuelle croissance et sommes en mesure de moderniser des composantes essentielles afin qu'elles soient conformes aux normes de service environnementales d'aujourd'hui et de permettre à nos collectivités d'être durables à l'avenir. Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires gouvernementaux pour cet investissement nécessaire à Sussex. »

Marc Thorne, maire de la municipalité de Sussex

« Ce financement nous permettra de remettre en état de très vieilles conduites d'eau qui se sont détériorées au fil des ans, à un point tel que nous avons des fuites et craignons de subir un bris majeur. Sans le financement des deux ordres de gouvernement, il ne serait pas possible de réaliser ce type de projet. Grâce à ce financement, nos infrastructures d'approvisionnement en eau seront en bon état et pourront desservir la collectivité pendant de nombreuses années. »

Jim Campbell, maire du village de Riverside-Albert

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 697 millions de dollars dans 465 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick.

a investi plus de 697 millions de dollars dans 465 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick. Durant cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 46 milliards de dollars dans les collectivités de tout le pays afin de soutenir des projets d'infrastructure de calibre mondial. De cette somme, plus de 1,2 milliard de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures récréatives.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur les efforts déployés par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance de l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

