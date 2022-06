TATA CHEMICALS EUROPE OUVRE LA PLUS GRANDE USINE DE CAPTAGE DU CARBONE DU ROYAUME-UNI





NORTHWICH, Angleterre, 24 juin 2022 /PRNewswire/ -- Tata Chemicals Europe (« TCE ») a inauguré aujourd'hui la première usine de capture et d'utilisation du carbone à l'échelle industrielle du Royaume-Uni, marquant ainsi une étape clé dans la course à la neutralité carbone du Royaume-Uni.

L'investissement de 20 millions de livres sterling a été réalisé par la société britannique Tata Chemicals Europe, l'un des principaux producteurs européens de carbonate de sodium, de sel et de bicarbonate de sodium. L'usine capte 40 000 tonnes de dioxyde de carbone par an, ce qui équivaut à retirer plus de 20 000 voitures de la circulation, et réduit les émissions de carbone de TCE de plus de 10 %. Le projet contribuera à ouvrir l'avenir du captage du carbone, car il démontre la viabilité de la technologie permettant d'éliminer le dioxyde de carbone des émissions des centrales électriques et de l'utiliser dans des applications de fabrication haut de gamme.

Dans une première mondiale, le dioxyde de carbone capturé à partir des émissions des centrales électriques est purifié jusqu'au niveau alimentaire et pharmaceutique et utilisé comme matière première dans la fabrication de bicarbonate de sodium qui sera connu sous le nom d'Ecokarb®. Ce procédé unique et innovant est breveté au Royaume-Uni et d'autres brevets sont en cours d'examen sur plusieurs territoires clés du monde entier.

Ecokarb® sera exporté vers plus de 60 pays dans le monde. Une grande partie du bicarbonate de sodium exporté sera utilisée dans l'hémodialyse pour traiter les personnes atteintes de maladies rénales.

L'usine de captage du carbone, qui a bénéficié d'une subvention de 4,2 millions de livres sterling dans le cadre du programme d'innovation énergétique du ministère britannique des affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle (« BEIS »), marque une étape majeure vers la fabrication durable qui permettra à TCE de produire du bicarbonate de sodium neutre en carbone et l'un des produits de carbonate de sodium à l'empreinte carbone la plus faible au monde. Ces produits sont utilisés pour fabriquer des articles essentiels comme le verre, les détergents, les produits pharmaceutiques, l'alimentation, les aliments pour animaux et la purification de l'eau.

Martin Ashcroft, directeur général de Tata Chemicals Europe, a déclaré : « L'achèvement de l'usine de capture et d'utilisation du carbone nous permet de réduire nos émissions de carbone, tout en sécurisant notre approvisionnement en dioxyde de carbone de haute pureté, une matière première essentielle, ce qui nous aide à accroître l'exportation de nos produits de qualité pharmaceutique dans le monde entier. »

« Grâce au soutien de notre société mère, Tata Chemicals, et du BEIS, nous avons pu réaliser ce projet extrêmement innovant, qui permet à nos activités au Royaume-Uni de franchir une étape majeure dans notre démarche de réduction des émissions de carbone. Depuis 2000, nous avons réduit notre production de carbone de 50 % et nous disposons d'une feuille de route claire pour la réduire de 80 % d'ici à 2030 ».

À propos de l'ouverture de l'usine, le secrétaire d'État aux affaires et à l'énergie, Kwasi Kwarteng, a déclaré : « Cette usine de pointe, soutenue par un financement gouvernemental de 4,2 millions de livres sterling, montre comment le captage du carbone attire de nouveaux capitaux privés au Royaume-Uni et stimule l'innovation dans les technologies vertes. »

« Nous sommes déterminés à faire du Royaume-Uni un leader mondial dans le domaine du captage du carbone, ce qui nous aidera à réduire les émissions et constituera un élément clé de l'avenir de l'industrie britannique. »

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Captage et utilisation du carbone | www.tatachemicalseurope.com .

