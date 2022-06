Le centre de villégiature Wynn (Macao) S.A. et le gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao concluent une entente de prolongation de concession





Concession de jeu prolongée jusqu'au 31 décembre 2022

MACAO, le 24 juin 2022 /CNW/ - Le centre de villégiature Wynn (Macao) S.A. (désigné ci-après sous le nom de Wynn) est heureux d'annoncer qu'il a conclu une entente de prolongation de concession avec le gouvernement de la Région administrative spéciale (RAS) de Macao. La concession de jeu de Wynn sera donc prolongée du 26 juin 2022 au 31 décembre 2022.

La direction de Wynn tient à exprimer sa sincère gratitude au gouvernement pour ses conseils pendant le processus d'entente de prolongation de concession. Elle pense que cette prolongation permettra à Wynn de continuer à contribuer au développement futur de Macao et de sa collectivité locale. Nous attendons avec impatience l'annonce des exigences et des détails du processus d'appel d'offres public pour les nouvelles concessions de jeu et nous communiquerons étroitement avec le gouvernement pour préparer minutieusement la participation active à cet appel d'offres.

L'approbation de la Loi modifiant le droit relatif au jeu a posé les bases essentielles sur le long terme pour permettre à l'industrie de se développer de manière ordonnée, saine et durable. En plus de se conformer aux exigences pertinentes de la Loi, Wynn continuera de s'acquitter de ses responsabilités sociales et d'appuyer pleinement le gouvernement dans la promotion d'un développement économique diversifié et modéré de Macao, pour améliorer ainsi sa compétitivité dans le secteur des loisirs et du tourisme intégrés, et renforcer sa réputation auprès des touristes internationaux. Wynn collaborera aussi activement avec le gouvernement pour favoriser le développement de Macao en tant que centre international de tourisme et de loisirs.

Conformément aux modalités du contrat de prolongation de la concession, Wynn a versé au gouvernement de la RAS de Macao 47 millions de MOP (l'équivalent d'environ 45,6 millions de HKD) au moment de la signature de l'entente en tant que prime versée à l'égard du contrat. Pour plus de renseignements concernant la prolongation, veuillez consulter l'annonce publiée sur le site Web de la Bourse de Hong Kong : www.hkex.com.hk.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1846371/WynnMacau_Logo.jpg

SOURCE Wynn Resorts (Macau) S.A.

Communiqué envoyé le 24 juin 2022 à 09:44 et diffusé par :