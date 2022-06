Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste





OTTAWA, ON , le 24 juin 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste, nous nous joignons aux communautés francophones à travers le Canada pour célébrer notre riche patrimoine, nos cultures et identités uniques ainsi que notre belle langue française.

« Chaque année, d'un océan à l'autre, la francophonie canadienne célèbre la Saint-Jean-Baptiste en famille et entre amis. À travers les siècles, les francophones se sont serré les coudes. Cette année, nous pouvons enfin nous retrouver à des spectacles et à des fêtes communautaires pour célébrer ensemble notre histoire, notre fierté et nos contributions envers notre pays.

« La langue française est une source de fierté pour le Canada. Elle continue de jouer un rôle clé au pays et de façonner nos identités, nos cultures et notre avenir - nous continuerons ainsi de la protéger dans le but d'arriver à une égalité réelle entre nos deux langues officielles. C'est pourquoi nous avons présenté un projet de loi bonifié en mars dernier visant à moderniser la Loi sur les langues officielles, à reconnaître la situation minoritaire du français au Canada ainsi qu'à renforcer et promouvoir les institutions des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Cette année, nous avons également octroyé du financement pour favoriser l'épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire, notamment à l'Université de Hearst et au Collège La Cité, à Ottawa, ce qui améliorera l'accès des étudiants à l'éducation en français.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos meilleurs voeux aux francophones et à tous ceux qui célèbrent la Saint-Jean-Baptiste au Canada. Cette année, je vous encourage à en apprendre davantage sur la Saint-Jean-Baptiste, à participer à une activité, peu importe où vous êtes au pays, et à partager vos expériences sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #SaintJeanBaptiste. Ensemble, nous continuerons de bâtir un pays plus fort, prospère et inclusif. »

