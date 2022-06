/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les ministres O'Regan et Boissonnault donneront une conférence de presse aux côtés du président de la Fédération du travail de l'Alberta, Gil McGowan/





GATINEAU, GC, le 22 juin 2022 /CNW/ - Le ministre du Travail, l'honorable Seamus O'Regan Jr., sera à Edmonton pour participer à une table ronde avec les représentants de syndicats. La discussion portera sur les façons dont le gouvernement et les syndicats peuvent unir leurs efforts pour créer de bons emplois et bâtir des collectivités fortes qui pourront faire la transition énergétique du Canada. Le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault, et le président de la Fédération du travail de l'Alberta, Gil McGowan, accompagneront le ministre.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le vendredi 24 juin 2022



Heure : 13 h 15 HAR



Lieu : IUOE, section locale 955

17?603, avenue 114

Edmonton (Alberta)





Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent s'inscrire par courriel à [email protected] en indiquant leur nom et leur bureau de presse avant 10 h HAR le vendredi 24 juin 2022. Veuillez indiquer si vous participerez en personne ou virtuellement. Les détails de connexion vous seront envoyés au moment de l'inscription.

Directives pour participer en personne :

vous devez arriver de 20 à 30 minutes avant l'annonce;

vous ne devez présenter aucun symptôme associé à la COVID-19;

vous êtes encouragés de porter un couvre-visage.

Directives pour participer virtuellement :

vous devez vous connecter 15 minutes avant l'annonce;

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 24 juin 2022 à 09:00 et diffusé par :