/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta appuient l'éducation postsecondaire de langue française à Edmonton/

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre, participera à une conférence de presse au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre...

PPG a annoncé aujourd'hui qu'elle consacrerait le mois de juillet 2022 à l'achèvement de plus de 25 rénovations colorées et redynamisantes au sein d'établissements scolaires, dans le cadre de son initiative « New Paint for a New Start », qui fait...