Une cuisine aux tons de gris anthracite peut hausser le prix de vente d'une maison de près de 6 500 $





Les acheteurs canadiens paieraient jusqu'à 5 596 $ de moins pour les maisons dont la salle de bain ou la cuisine est vert forêt

Les acheteurs canadiens récents et potentiels paieraient davantage pour les maisons ayant des cuisines, des salles de bain, des chambres à coucher et des salons gris anthracite.

La réduction de la valeur d'une maison peut aller jusqu'à 6 044 $ si ladite maison a une cuisine jaune soleil, comparativement aux maisons qui ont une cuisine blanche.

Ce sont les Torontois qui paieraient le plus pour une maison avec un salon bleu vif, tandis que les acheteurs de Montréal seraient plus susceptibles de faire une offre plus élevée pour une maison dont la salle de bain est bourgogne.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 24 juin 2022 /CNW/ - La bonne couleur de peinture dans la bonne pièce peut avoir une grande incidence sur l'impression qu'a l'acheteur d'une maison et sur le prix de vente de la maison. Une nouvelle recherche du marché immobilier Zillow® révèle que les maisons à aux murs gris anthracite pourraient se vendre jusqu'à 6 491 $ de plus que prévu, tandis que les maisons aux cuisines vertes tendance pourraient faire baisser le prix de vente d'une maison de plus de 3 600 $.

Cette analyse sur la couleur de la peinture est fondée sur une étudei Zillow® menée auprès de plus de 3 000 acheteurs de maisons canadiens récents ou potentiels. Chaque couleur a reçu une note se fondant sur l'intérêt que démontraient les participants à visiter une maison et à l'acheter et sur le prix qu'ils étaient prêts à payer en fonction de la couleur qu'ils avaient vue dans une pièce donnée. Le surprix à l'échelle nationale a été calculé en fonction d'une valeur domiciliaire canadienne typique de 746 146 $.

La couleur clairement préférée des participants était le gris anthracite, pour toutes les pièces de la maison, mais dont l'incidence potentielle la plus importante sur le surprix portait sur la cuisine. Les acheteurs récents et potentiels se sont dits plus enclins à visiter et à acheter une maison avec une cuisine gris anthracite et, en moyenne, ils étaient prêts à payer 6 491 $ de plus pour cette maison. Les acheteurs éventuels étaient également disposés à payer davantage pour une maison dont les pièces étaient peintes en gris foncé, dont 4 029 $ de plus pour une salle de bain, 5 074 $ de plus pour une chambre à coucher et 4 999 $ de plus pour un salon.

« Le gris anthracite foncé est attrayant pour les acheteurs de maisons d'aujourd'hui parce qu'il s'agit d'une couleur contemporaine qui ajoute de la profondeur, de la gravité et un effet de contraste à un espace, a déclaré Amanda Pendleton, spécialiste des tendances domiciliaires chez Zillow. La peinture est l'un des projets les plus faciles et courants auxquels les propriétaires s'attaquent avant de mettre leur maison en vente. Cette recherche montre qu'il vaut la peine pour les vendeurs d'adopter une approche stratégique en ce qui concerne leur choix de couleurs afin d'attirer plus d'acheteurs potentiels et d'accroître leurs profits. »

Les acheteurs récents et potentiels étaient également disposés à payer davantage pour des maisons dont les pièces étaient bleu ciel, dont 2 612 $ de plus pour les cuisines et 1 865 $ de plus pour les chambres à coucher. Un demi-ton de gris ciment s'est mérité des notes élevées lorsqu'il était utilisé dans la cuisine, la chambre à coucher et la salle de bain, et a impliqué des surprix allant jusqu'à 1 865 $.

À l'inverse, les salles de bain et les cuisines vert forêt, une couleur privilégiée par les designers ont reçu de mauvaises notes de la part d'acheteurs récents et potentiels. Ces acheteurs paieraient en moyenne 5 596 $ de moins pour une maison avec salle de bain vert foncé et 3 656 $ de moins pour une maison avec cuisine vert foncé. Les cuisines vert menthe tendance peuvent aussi faire baisser le prix de vente d'une maison de 3 432 $. Les cuisines et les salons jaune soleil, la couleur Pantone de l'année 2021, étaient aussi généralement impopulaires auprès des acheteurs et pouvaient contribuer à la baisse de prix de vente de 6 044 $ par rapport à des maisons semblables.

« Notre étude a révélé que les acheteurs de maisons peuvent être particulièrement sensibles à la couleur de la peinture, même si le fait de repeindre une maison demeure un changement relativement facile et peu coûteux, et ce, parce qu'ils doivent prendre des décisions dans un environnement complexe où il y a beaucoup d'incertitude, a déclaré Kate Rogers, chercheuse comportementaliste principale chez Zillow. Lorsque les participants à l'étude pensaient que le propriétaire avait des goûts semblables aux leurs, ils percevaient la maison de façon plus positive et étaient aussi plus susceptibles de faire une offre de plus de 2 000 $ plus élevée. Dans l'ensemble, les acheteurs canadiens récents et potentiels étaient plus susceptibles de sentir qu'ils partageaient les goûts des propriétaires lorsque les chambres étaient peintes dans des tons de gris, de blanc ou de bleu. »

Les goûts peuvent varier d'une région à l'autre, et cette analyse a révélé des différences au niveau des préférences des acheteurs dans cinq des plus grandes régions métropolitaines du Canada. Les acheteurs de Toronto étaient prêts à payer 6 499 $ de plus pour une maison d'une valeur de 1 354 000 $ dont le salon était geai bleu vif. À Montréal, la couleur bourgogne retrouvée dans la salle de bain et le salon pouvait pouvait engendrer une hausse de prix allant jusqu'à 4 413 $ii. Les habitants de Calgary ont pour leur part tourné le dos à la tendance observée ailleurs au pays et ont dit qu'ils paieraient jusqu'à 3 325 $ de plus pour des maisons dont les cuisines sont vert menthe ou jaune soleiliii.

À propos de Zillow Group

Zillow Group, Inc. (NASDAQ: Z et ZG) réinvente l'immobilier pour faciliter le lancement du prochain chapitre de la vie.

En tant que site immobilier le plus visité aux États-Unis, Zillow® et ses filiales offrent à leurs clients une expérience à la demande pour la vente, l'achat, la location ou le financement, et ce en toute transparence et en offrant un service de bout en bout pratiquement intégré. Zillow Home Loanstm, notre prêteur affilié, offre à nos clients une option facile pour obtenir un financement préapprouvé et garanti pour leur prochain achat de propriété. Zillow a récemment lancé Zillow Homes, Inc., une société de courtage autorisée, afin de simplifier les transactions de Zillow Offers.

Les marques, les affiliés et les filiales de Zillow Group comprennent Zillow®; Zillow Offers®; Zillow Premier Agent®; Zillow Home Loanstm; Zillow Closing Servicestm; Zillow Homes, Inc.; Trulia®; Out East®; StreetEasy® et HotPads®. Zillow Home Loans, LLC est un prêteur de logements égaux, NMLS #10287 (www.nmlsconsumeraccess.org).

i Cette étude a été menée auprès de 3 076 participants au Canada dont l'âge se situait entre 18 à 90 ans, avec une médiane située à 36 ans, et qui comptait 51 % de femmes. Les participants ont indiqué avoir acheté une maison au cours des deux dernières années ou avoir l'intention d'en acheter une au cours des deux prochaines années. Les données ont été recueillies du 23 novembre 2021 au 17 décembre 2021. Les participants ont vu quatre maisons avec quatre images de l'intérieur de la maison (incluant le salon, la cuisine, la chambre principale et la salle de bain principale). Pour chaque maison, on avait attribué une des 10 couleurs à chaque pièce de façon indépendante et aléatoire. Pour toute question sur la méthodologie de recherche, écrivez à [email protected].

ii Basé sur la valeur domiciliaire typique de 573 100 $ à Montréal, selon l'ACI en avril 2022.

iii Basé sur la valeur domiciliaire typique de 511 600 $ à Calgary, selon l'ACI en avril 2022.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/844956/Zillow.jpg

SOURCE Zillow

Communiqué envoyé le 24 juin 2022 à 08:56 et diffusé par :