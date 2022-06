Le gouvernement du Canada célèbre l'ouverture du nouveau centre d'accueil et de l'aire d'exposition du lieu historique national du Canal-de-Sault Ste. Marie





La forge et le bâtiment des magasins restaurés accueillent désormais les visiteurs



SAULT STE. MARIE, ON, le 24 juin 2022 /CNW Telbec/ - Parcs Canada a pour rôle de protéger des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel national, et d'en faire connaître l'histoire à la population canadienne, notamment les histoires, les cultures et les contributions des peuples autochtones. Les sites administrés par Parcs Canada constituent les pierres angulaires de l'industrie touristique du Canada, et l'Agence s'est engagée à offrir aux visiteurs des expériences enrichissantes et de grande qualité et à appuyer le tourisme dans les collectivités de partout au pays.

Aujourd'hui, Terry Sheehan, secrétaire parlementaire du ministre du Travail et député de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a officiellement annoncé l'ouverture d'un nouveau centre d'accueil accessible et d'une exposition d'interprétation au lieu historique national du Canal-de-Sault Ste. Marie. Le projet de 4 millions de dollars, financé par le Programme d'investissement pour les infrastructures fédérales, comprend la nouvelle offre pour les visiteurs à l'intérieur de la forge et du bâtiment des magasins restaurés. Une célébration communautaire a été organisée par Parcs Canada et ses partenaires, la Première Nation de Batchewana et la Nation métisse de l'Ontario, pour souligner l'occasion.

Le nouveau centre d'accueil et l'espace d'exposition, qui ont été officiellement ouverts aux visiteurs le 6 juin 2022, comportent des éléments d'interprétation qui soulignent l'incidence de la construction du canal sur les communautés des Premières Nations et des Métis. Il s'agit notamment d'expositions interactives, de panneaux d'interprétation, de photographies historiques, d'artefacts impressionnants et d'un canoë en écorce de bouleau fabriqué à la main, prêté par la Première Nation de Batchewana. Une nouvelle carte interactive à écran tactile aidera les visiteurs à planifier leur visite du canal, en leur fournissant des renseignements sur les différents points d'intérêt, les sentiers ou en les guidant pour visiter l'une des nombreuses structures historiques du site. Les innovations techniques du canal sont présentées à travers un modèle d'écluse interactif nouvellement conçu.

Parcs Canada a travaillé en étroite collaboration avec la Première Nation de Batchewana, la Nation métisse de l'Ontario et d'autres groupes locaux afin de s'assurer que le matériel élaboré pour l'exposition reflète les diverses histoires et expériences des habitants de Sault Ste. Marie et du nord de l'Ontario. Le travail de photographie d'archives a été soutenu par la bibliothèque de Sault Ste. Marie et le musée de Sault Ste. Marie, ce dernier ayant participé à l'installation de l'exposition. Dans tout le pays, l'Agence Parcs Canada est honorée de travailler en collaboration avec les peuples autochtones pour concevoir des produits et des activités d'interprétation dans les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation dans le but de favoriser une meilleure compréhension des perspectives, des cultures et des traditions des peuples autochtones.

Grâce aux investissements dans les infrastructures, le gouvernement du Canada protège et conserve des trésors nationaux, tout en soutenant les économies locales et en contribuant à la croissance du secteur touristique. Les lieux historiques nationaux reflètent le patrimoine riche et varié du Canada et offrent à la population canadienne la possibilité d'en apprendre davantage sur notre histoire diversifiée.

Citation

« Notre gouvernement s'est engagé à investir dans la conservation du patrimoine bâti du Canada et à soutenir les économies locales et la croissance du secteur touristique. L'investissement fédéral dans la restauration de ces édifices patrimoniaux et la création d'un nouveau centre d'accueil et d'une aire d'exposition constituent un ajout intéressant au lieu historique national du Canal-de-Sault Ste. Marie, qui profitera à l'offre touristique de la région. La collaboration avec la Première Nation de Batchewana et la Nation métisse de l'Ontario s'inscrit dans le cadre des efforts continus de notre gouvernement en faveur de la réconciliation. Cette exposition interactive et emblématique favorisera une meilleure compréhension des perspectives, des cultures et des traditions des peuples autochtones, garantissant ainsi une expérience enrichissante aux visiteurs pour les années à venir. »

Terry Sheehan

Secrétaire parlementaire du ministre du Travail et député de Sault Ste. Marie

Les faits en bref

Le canal de Sault Ste. Marie était non seulement l'écluse la plus longue du monde, mais aussi la première à fonctionner à l'électricité lorsqu'elle a été ouverte en 1895. Ce canal était le dernier lien du réseau de navigation tout canadien de 3 500 km reliant l'océan Atlantique à l'extrémité ouest du lac Supérieur. Il fut désigné comme lieu historique national en 1987.

était non seulement l'écluse la plus longue du monde, mais aussi la première à fonctionner à l'électricité lorsqu'elle a été ouverte en 1895. Ce canal était le dernier lien du réseau de navigation tout canadien de 3 500 km reliant l'océan Atlantique à l'extrémité ouest du lac Supérieur. Il fut désigné comme lieu historique national en 1987. Le gouvernement du Canada investit plus de 14 millions de dollars pour rajeunir le lieu historique national du Canal-de- Sault Ste. Marie , dans le cadre du plus grand plan fédéral d'infrastructure de l'histoire de Parcs Canada.

investit plus de 14 millions de dollars pour rajeunir le lieu historique national du Canal-de- , dans le cadre du plus grand plan fédéral d'infrastructure de l'histoire de Parcs Canada. Le lieu historique national du Canal-de- Sault Ste. Marie entreprend un vaste projet de revitalisation de son centre historique. Cette zone désigne un ensemble d'édifices du patrimoine comprenant l'atelier de menuiserie, le bâtiment des magasins et la forge, ainsi que la centrale électrique et le paysage environnant. Ces changements représentent des améliorations significatives de l'offre d'expérience du visiteur du site.

entreprend un vaste projet de revitalisation de son centre historique. Cette zone désigne un ensemble d'édifices du patrimoine comprenant l'atelier de menuiserie, le bâtiment des magasins et la forge, ainsi que la centrale électrique et le paysage environnant. Ces changements représentent des améliorations significatives de l'offre d'expérience du visiteur du site. L'établissement d'un droit d'entrée pour le nouvel espace d'exposition permettra au lieu historique national du Canal-de- Sault Ste. Marie de continuer à investir dans les programmes et les éléments d'expérience du visiteur. Parcs Canada s'efforce de faire en sorte que la jouissance des lieux patrimoniaux nationaux soit abordable pour tous. Les droits d'entrée des visiteurs ne dépassent jamais les coûts de prestation des services et ces revenus sont réinvestis dans les activités, les services aux visiteurs, les programmes, les installations et la conservation.

de continuer à investir dans les programmes et les éléments d'expérience du visiteur. Parcs Canada s'efforce de faire en sorte que la jouissance des lieux patrimoniaux nationaux soit abordable pour tous. Les droits d'entrée des visiteurs ne dépassent jamais les coûts de prestation des services et ces revenus sont réinvestis dans les activités, les services aux visiteurs, les programmes, les installations et la conservation. Parcs Canada accueille chaque année au lieu historique national du Canal-de- Sault Ste. Marie environ 100 000 visiteurs par voie terrestre et 55 000 visiteurs par voie maritime. Parcs Canada demande aux visiteurs de continuer à respecter les consignes sanitaires publiques dans ses installations. Consultez notre site Web pour obtenir les renseignements les plus récents.

