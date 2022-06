Prix Gémeaux : TFO se démarque de nouveau en remportant de nombreuses récompenses télévisuelles, hissant ainsi le groupe au rang de l'excellence de la télévision francophone au Canada





TORONTO, le 24 juin 2022 /CNW/ - Depuis 1987, les Prix Gémeaux célèbrent la crème de la crème de la production télévisuelle, des médias numériques francophones et des artistes et artisans qui se démarquent dans leurs réalisations et accomplissements professionnels à travers le pays.

Le jury de la 37ème édition des Prix Gémeaux a donc tranché et attribué à TFO 9 nominations pour des projets en co-production.

STUCK. L'une de nos productions en interne, le prix de la meilleure émission ou série documentaire :

Dans la catégorie Arts et Culture, le documentaire Stuck. remporte le prix de la meilleure émission ou série documentaire :

ONFR+ - Joanne Belluco, Sébastien Pierroz, Gisèle Quenneville (Groupe média TFO)

Nos collaborations sous la forme de co-productions sur les projets La vie compliquée de Léa Olivier, In-Génie, Petites bouchées du monde, Les Mimistoires et Ainsi Va Manu, ne sont pas en reste :

LA VIE COMPLIQUÉE DE LÉA OLIVIER

Meilleure émission ou série jeunesse fiction : 12 ans et moins

Marie-Pierre Gariépy, Patrick Lowe, François Rozon, Dominique Simard, Jaime Alberto Tobon (Encore Télévision / SLALOM)

Meilleure réalisation jeunesse : fiction

Martin Cadotte - « Épisode 20 - Qui va à la chasse, perd sa place » (Encore Télévision / SLALOM)

Meilleur rôle de soutien féminin : jeunesse

Léanne Désilets - « Épisode 21 - Tannante » (Encore Télévision / SLALOM)

IN-GÉNIE

Meilleure émission ou série jeunesse : divertissement

- Maura Ferrand, Philippe Montpetit (Orbite Média)

PETITES BOUCHÉES DU MONDE

Meilleure émission ou série jeunesse : magazine

- Kristel Viduka (ATO Media)





LES MIMISTOIRES

Meilleure émission ou série originale produite pour les médias numériques jeunesse : fiction

- Madeleine Lévesque, Dominique Mendel (Production Maki Média)

AINSI VA MANU

Meilleur premier rôle pour une émission ou série produite pour les médias numériques : jeunesse

- Cindy Charles - « Épisode 4 - La résistance » (Productions Sahkosh)

- Sandra Dorélas - « Épisode 6 - le tout pour le tout » (Productions Sahkosh)

Meilleur rôle de soutien pour une émission ou série produite pour les médias numériques : jeunesse

- Gabriel Favreau - « Épisode 6 - le tout pour le tout » (Productions Sahkosh)

- Laurence Barrette - « Épisode 3 - confrontation nocturne » (Productions Sahkosh)

Dans toutes ces actions et collaborations audiovisuelles, TFO a toujours privilégié l'audace et l'innovation et se félicite donc de ces marques de reconnaissance décernées par l'académie.

À propos de Groupe Média TFO

Groupe Média TFO, des histoires qui forment notre demain.

Groupe Média TFO est le média public franco-ontarien qui offre une expérience de découverte interconnectée de ses contenus éducatifs, culturels et actuels en français. Les publics, au coeur de la mission et de la vision omnicanale de Groupe Média TFO, se voient ainsi grandir aux côtés de ses créations innovantes et primées. Fort de son mandat éducatif, à la télé, sur les plateformes numériques et par ses initiatives et applis, le savoir est au bout des doigts avec Groupe Média TFO. À l'avant-garde de l'apprentissage numérique, il reflète la vitalité et la diversité de la communauté qu'il dessert et prépare la relève au monde de demain.

