Avis aux médias - Pont Samuel-De Champlain: Illumination spéciale pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste





MONTRÉAL, le 24 juin 2022 /CNW/ - Ce soir, du coucher du soleil jusqu'à 1 heure, les couleurs du fleurdelisé orneront le pont Samuel-De Champlain pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste.

Cette illumination en bleu et blanc souligne la Fête nationale du Québec et la Saint-Jean-Baptiste. Elle célèbre la richesse de la langue, de la culture et des contributions des Québécois et francophones au Canada.

