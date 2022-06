/R E P R I S E -- Fête nationale: Andrés Fontecilla honore six groupes et personnalités pour leur engagement/





MONTRÉAL, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le député de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla, remettra lors d'un événement spécial six Médailles de l'Assemblée nationale pour souligner la contribution exceptionnelle de groupes et de personnalités publiques fortement engagées dans leurs communautés.

Les récipiendaires sont :

Caroline Dawson pour son parcours d'intégration à la société québécoise notamment à travers l'écriture de son roman Là où je me terre ;

Médecins du Monde pour leur grande défense de l'accès à la santé pour les personnes à statut migratoire précaire et en situation de vulnérabilité ;

L'Association des Locataires de Villeray (ALV) qui célèbre son 45e anniversaire, récompensé pour son travail perpétuel de défense des droits des locataires frappés de plein fouet par la crise du logement ;

Le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI) pour leur travail en matière de défense des droits et de la dignité des immigrants et des immigrantes ;

Brique par Brique pour son combat pour la construction d'infrastructures pour le changement social ;

Frantz Voltaire pour l'ensemble de son oeuvre avec la portée du Centre International de Documentation et d'Information Haïtienne, Caribéenne et Afro-canadienne.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 24 juin 2022

Heure: 14h

Lieu: 7331 Av. Henri-Julien, Montréal, QC H2R 2B1

