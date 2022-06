Pyramid Analytics a été nommée finaliste dans le cadre des Prix de l'innovation numérique 2022 de Ventana Research





Pyramid Analytics (Pyramid), fournisseur pionnier de plateformes d'intelligence décisionnelle, a annoncé aujourd'hui que la société avait été sélectionnée en tant que finaliste dans le cadre de la 15e édition annuelle des Prix de l'innovation numérique de Ventana Research. La Pyramid Decision Intelligence Platform de la société figure parmi les trois seuls finalistes dans la catégorie Analyses. Le segment de la veille économique et des analyses, sur le marché mondial des logiciels, est extrêmement concurrentiel. D'après les estimations, il y aurait 120 fournisseurs sur le marché. Ventana Research annoncera le nom du vainqueur le 29 juin 2022.

Les Prix de l'innovation numérique de Ventana Research identifient les meilleurs produits et technologies ayant l'impact le plus marquant sur leurs marchés respectifs, et récompensent les fournisseurs pionniers qui contribuent aux progrès technologiques, encouragent le changement, et renforcent la valeur pour les organisations du monde entier. Les finalistes de cette année représentent une vague importante d'avancées technologiques dans l'utilisation de l'IA (intelligence artificielle) et de l'AA (apprentissage automatique), qui s'appuient sur des outils et des applications offrant des progrès substantiels, et qui, d'après les analyses de Ventana, exercent l'impact le plus significatif sur l'industrie technologique.

Informations clés :

Pyramid Analytics fait partie des finalistes dans la catégorie Analyses de la 15 e édition annuelle des Prix de l'innovation numérique, de Ventana Research, pour sa solution révolutionnaire « Pyramid Decision Intelligence Platform ».

édition annuelle des Prix de l'innovation numérique, de Ventana Research, pour sa solution révolutionnaire « Pyramid Decision Intelligence Platform ». La Pyramid Decision Intelligence Platform figure parmi les trois produits d'analyse, sélectionnés par les analystes de Ventana Research. Parmi les autres finalistes figurent Qlik, vétéran du secteur.

Ventana Research annoncera le nom du vainqueur le 29 juin 2022.

Cliquez ici pour programmer une démonstration de la Decision Intelligence Platform de Pyramid.

L'intelligence décisionnelle représente la Prochaine grande innovation analytique dans le domaine du Big Data

La prochaine innovation majeure dans le domaine de l'analytique est l'intelligence artificielle (IA). L'application de l'IA à la préparation des données, l'analytique d'affaires et la science des données est ce qui sépare l'intelligence décisionnelle des outils de veille économique traditionnels, comme Microsoft Power BI, Qlik et Tableau. L'IA réduit la barrière des compétences en automatisant le travail hautement technique nécessaire pour préparer et analyser les données, ainsi que pour générer et partager des rapports et des tableaux de bord.

La Pyramid Decision Intelligence Platform fournit des informations axées sur les données permettant à chacun de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes. La plateforme de Pyramid fournit un accès instantané à tout type de données, offre à tous un libre-service administré et automatisé, et répond à tous les besoins analytiques, du plus simple au plus sophistiqué. En combinant de manière inégalée la préparation des données, l'analyse commerciale et les sciences des données, dans un seul environnement guidé par l'IA, la plateforme de Pyramid réduit les coûts et la complexité, tout en accélérant la croissance et l'innovation. Ceci permet d'adopter une approche stratégique à l'échelle de l'organisation en matière de veille économique et d'analyse.

Citations

Mark Smith, PDG et directeur de la recherche, chez Ventana Research : « Dans la valeur de chaque organisation, l'importance de l'innovation numérique dans la technologie, détermine la productivité et la résilience dans les meilleurs moments comme dans les moins bons ; et nos 15 années d'expérience dans l'identification et la reconnaissance des fournisseurs technologiques demeurent une tradition de longue date pour notre entreprise.

« Félicitations aux finalistes de la 15e édition annuelle des Prix de l'innovation numérique, de Ventana Research, pour leur excellence dans le domaine technologique, et leur engagement consistant à promouvoir l'impact du secteur technologique, et offrir la préparation requise par chaque organisation. »

Omri Kohl, président-directeur général et cofondateur de Pyramid Analytics : « Je suis ravi que Pyramid soit finaliste dans la catégorie Analyses des Prix de l'innovation numérique, de Ventana Research. L'équipe de recherche de la catégorie Analyses, de Ventana, où figurent Mark Smith, Dave Menninger et Matt Aslett, apporte une crédibilité, une expérience et des compétences inégalées en matière de données et d'analyse. En outre, Ventana est largement considérée comme résolument objective dans ses recherches. La reconnaissance de la part de cette équipe est des plus précieuses.

« Plus important encore, Ventana Research fait partie d'un groupe croissant de conseillers sectoriels aux yeux desquels la Pyramid Decision Intelligence Platform apporte une innovation d'autant plus nécessaire à la veille économique et l'analyse, qu'elles n'ont pas évolué depuis longtemps. L'intelligence décisionnelle constitue clairement l'avenir de l'analyse. Nous utilisons l'IA non seulement pour passer des analyses prédictives aux analyses prescriptives, ce qui n'est pas une tâche facile, mais également pour faire bénéficier tous les employés investis d'un pouvoir décisionnel, de la puissance des décisions basées sur les données. »

À propos de Pyramid Analytics

Pyramid représente la prochaine étape en matière d'analyse. Notre plateforme d'intelligence décisionnelle unifiée fournit des renseignements permettant à chacun de prendre plus rapidement des décisions plus éclairées. Elle offre un accès direct à n'importe quelle donnée, fournit à tous un libre-service administré et répond à tous les besoins d'analytique dans un environnement sans code. La Decision Intelligence Platform combine de manière unique la préparation des données, l'analyse commerciale et les sciences des données, dans un seul environnement guidé par l'IA, ce qui réduit les coûts et la complexité, tout en accélérant la croissance et l'innovation. La plateforme de Pyramid fournit une approche stratégique à l'échelle de toute l'organisation, autour de la veille commerciale et des analyses, des plus simples aux plus complexes. Planifiez une démonstration.

Pyramid Analytics est enregistrée à Amsterdam et possède des sièges régionaux dans plusieurs centres internationaux d'innovation et d'affaires, notamment à Londres, à New York et Tel-Aviv. Les membres de notre équipe résident dans le monde entier, tout simplement parce que la géographie ne doit pas représenter une barrière pour les talents et les opportunités. Les investisseurs incluent H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital, et Viola Growth. En savoir plus sur Pyramid Analytics.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 juin 2022 à 05:40 et diffusé par :