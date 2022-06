Esri lance l'ArcGIS GeoAnalytics Engine, une solution qui offre une analyse spatiale complète des mégadonnées





Partout dans le monde, les organisations de tous les secteurs utilisent les mégadonnées pour améliorer leurs opérations, gérer leurs chaînes d'approvisionnement et perfectionner l'expérience de leurs utilisateurs avec le service clients, afin d'obtenir un avantage concurrentiel et d'accroître leurs bénéfices. L'analyse spatiale des mégadonnées fournit des renseignements essentiels sur le lieu, la date et les raisons pour lesquelles un événement se produit ? des informations qui ne peuvent pas être obtenues par d'autres types d'analyses des données. Pour veiller à ce que ces informations soient accessibles dans le cadre du processus décisionnel, Esri, leader mondial en intelligence géospatiale, lance ArcGIS GeoAnalytics Engine.

Ce nouveau produit fournit une capacité intuitive sur un cloud privilégié, qui fonctionne dans les flux de travail d'analyse existants et ne nécessite aucune technologie ou formation supplémentaires. Les spécialistes en science des données peuvent effectuer des analyses spatiales quel que soit l'emplacement de stockage de leurs données ? dans un lac de données, dans un entrepôt de données ou dans le logiciel ArcGIS ? ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent sur le déplacement des volumes de données à l'extérieur des environnements cloud. Ce produit est une bibliothèque complète d'analyses spatiales, qui est native sur Spark, moteur d'analyse unifié destiné aux mégadonnées ainsi qu'à l'apprentissage machine.

« Tous les secteurs, de l'assurance jusqu'aux services financiers, en passant par la défense et le renseignement, sont de plus en plus tenus d'utiliser les mégadonnées pour prendre des décisions », explique Lauren Bennett, responsable des analyses spatiales et de la science des données chez Esri. « Plus une organisation analyse de données, plus il est crucial de leur conférer un sens dans le monde réel. L'analyse géospatiale utilise la localisation en tant que fil conducteur pour détecter des modèles, découvrir des relations cachées et améliorer la modélisation prédictive. »

Les spécialistes en science des données sont confrontés à plusieurs obstacles lors de l'intégration des analyses spatiales aux flux de travail d'analyse des mégadonnées. Ils manquent souvent de connaissances spécialisées, doivent utiliser de nombreux paquets déconnectés et les environnements de traitement des mégadonnées ne sont pas conçus pour prendre en charge les analyses spatiales.

ArcGIS GeoAnalytics Engine permet aux scientifiques des données de résoudre ces défis en termes d'exploitation et d'expertise, tout en leur permettant de fournir rapidement des résultats aux parties prenantes. Le produit fonctionne dans les environnements Spark habituellement utilisés dans le cadre de l'analyse des mégadonnées. Ces derniers peuvent comprendre Databricks, Amazon EMR, et Dataproc, qui sont des environnements Spark disponibles auprès des principaux fournisseurs de cloud tels que Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), et Google Cloud.

« La puissance combinée de la plateforme de mégadonnées Amazon EMR et de l'ArcGIS GeoAnalytics Engine d'Esri permet à nos clients, quelle que soit leur expertise spatiale, de tirer facilement parti des fonctions et outils spatiaux de l'ArcGIS GeoAnalytics Engine dans le cadre de leurs analyses et modèles de mégadonnées », précise Abhishek Ram, responsable des produits pour le secteur public mondial chez Amazon Web Services.

Pour en savoir plus et rester informés sur les dernières offres, rendez-vous sur la page Web de l'ArcGIS GeoAnalytics Engine.

À propos d'Esri

Esri, leader mondial du marché des logiciels de systèmes d'information géographique (SIG), de l'intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie, aux États-Unis, Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans plus de 350 000 organisations à travers le monde et plus de 200 000 institutions sur le continent américain, en Asie-Pacifique, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, parmi lesquelles figurent des sociétés du classement Fortune 500, des agences gouvernementales, des organisations à but non lucratif et des universités. Esri s'appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires lui permettant de fournir un support local dans plus de 100 pays sur six continents. Forte de son engagement pionnier dans les technologies de l'information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus innovantes pour la transformation numérique, l'Internet des objets (IdO) et l'analyse avancée. Retrouvez-nous sur esri.com.

Copyright © 2022 Esri. Tous droits réservés. Esri, le logo en forme de mappemonde d'Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com et @esri.com sont des marques commerciales, des marques de services ou des marques déposées d'Esri aux États-Unis, dans la Communauté européenne, ou dans d'autres juridictions. Les autres noms de sociétés ou noms de produits ou services mentionnés dans les présentes peuvent être des marques commerciales, des marques de services ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 juin 2022 à 04:50 et diffusé par :