ESKUTE fait ses débuts au National Cycling Show de Birmingham





LONDRES, le 24 juin 2022 /PRNewswire/ -- ESKUTE, une entreprise de vélos électriques en pleine croissance, a franchi une étape importante dans sa stratégie d'expansion internationale en faisant ses débuts au National Cycling Show (Salon national du cyclisme) à Birmingham, au Royaume-Uni.

Ce salon est la première exposition physique de l'entreprise qui met en avant cinq de ses vélos les plus puissants, dont le Wayfarer E-City Bike, le Netuno E-MTB et sa version améliorée « Pro », ainsi que le Polluno E-City Bike et sa version « Pro », également.

« Nous considérons que cette année est particulièrement opportune, car de plus en plus de consommateurs recherchent des moyens de transport novateurs et plus propres. Nous espérons que ce salon nous permettra de faire connaître de notre marque et denos produits à un plus grand nombre des clients », a déclaré Alan, PDG d'ESKUTE.

Eskute et le National Cycling Show

Le National Cycling Show, qui se présente comme une « expérience immersive de vente au détail », a permis aux consommateurs de tester et d'acheter toutes sortes de produits, allant des vélos aux accessoires. Lors du salon, 30 000 participants ont eu la chance de se procurer les meilleurs vélos électriques d'ESKUTE et ont pu écouter deux partenaires locaux d'ESKUTE qui ont joué un rôle déterminant dans leur expansion au Royaume-Uni : Marcus Pollard, propriétaire d'un magasin de vélos électriques (E-Teck) à Wigan, au Royaume-Uni, et Peter McLeod, l'un des fondateurs du fan club britannique d'ESKUTE sur Facebook.

Marcus a déclaré que cela avait beaucoup de sens et qu'il était très enthousiaste de participer à cette manifestation avec ESKUTE, en particulier la partie concernant la tombola de charité lors de laquelle un heureux participant, Keith Denton, a remporté un Netuno Eskute 2022 en guise de récompense. « C'est une excellente nouvelle ! Quelle belle surprise pour la fête des Pères ! » a déclaré Keith, le gagnant. 100 % des ventes de la tombola seront reversés à Rainbow Trust pour aider les enfants et leurs familles à surmonter la maladie.

« Nous sommes vraiment ravis de rencontrer tous nos clients, et nous sommes fermement convaincus que plus les consommateurs verront et manipuleront nos produits, plus ils souhaiteront les avoir dans leur vie en tant qu'un moyen de déplacement de haute qualité. Nous prévoyons également d'assister au salon de Francfort en juillet et d'ouvrir prochainement une boutique phare en Allemagne. Ces salons et la croissance des magasins hors ligne nous aident à saisir davantage d'opportunités pour offrir des expériences de produits en direct à nos clients », a ajouté Alan.

ESKUTE poursuivra avec une apparition à un autre événement majeur pour l'industrie du vélo, l'EUROBIKE 2022, qui se tiendra du 13 au 17 juillet au Messe Frankfurt, au stand F10 D01a, Hall 10.

Pour plus d'informations sur ESKUTE, veuillez consulter son site Web : http://www.eskute.fr/

