Le XXVIe Prix international Fair Play Menarini s'ouvre par une conférence de presse au CONI





ROME, 24 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le coup d'envoi de la XXVIe édition du prix international Fair Play Menarini a été donné. Ce matin, le Salone d'Onore du CONI (Comité National Olympique Italien) à Rome a accueilli une conférence de presse annonçant la célébration dédiée aux valeurs de l'éthique sportive. La Fondation Fair Play Menarini, qui organise cette prestigieuse reconnaissance, a dévoilé les lauréats et les détails du programme de cette année.

Le prix, qui a vu le jour en 1997, réunira des personnalités exceptionnelles - en termes d'exploits sportifs et de capacité à agir en tant qu'ambassadeurs des principes essentiels du « fair-play » - à Florence et à Castiglion Fiorentino (Arezzo). Avec quinze catégories et seize lauréats, le XXVIe prix international Fair Play Menarini réunit des stars exceptionnelles des sports nautiques du monde entier, notamment de la natation et de la plongée, de « la Divina », Federica Pellegrini, au phénomène australien de la « course du siècle », Ian Thorpe, en passant par la championne des records, Tania Cagnotto. Les VIP du monde du football sont également nombreux, avec le célèbre entraîneur argentin Marcelo Bielsa et deux héros du terrain, Massimo Ambrosini et Roberto Donadoni. Autre footballeur légendaire cette année, Fabrizio Ravanelli recevra le prix spécial Paolo Rossi dans la catégorie des jeunes modèles, un titre décerné l'an dernier en mémoire du champion de la Coupe du monde 1982, décédé en 2020. La liste des talents extraordinaires participant à la prochaine édition comprend également le champion australien de moto Casey Stoner, Alessandra Perilli, la championne de tir sur cible qui a ramené la toute première médaille olympique de Saint-Marin, et l'ancien joueur et entraîneur de volley-ball Marco Bracci. À leurs côtés, on retrouve le taekwondoïste Vito Dell'Aquila, médaillé d'or à Tokyo 2020, et Stefania Constantini, qui a donné à l'Italie sa toute première médaille olympique en curling avec une médaille d'or en double mixte. Le duo Giacomo Bertagnolli et Andrea Ravelli apportera également ses impressionnantes réalisations en matière de ski alpin paralympique aux prix internationaux Fair Play Menarini. Mais les athlètes professionnels ne seront pas les seuls à être récompensés. Le prix spécial Franco Lauro Narrare le emozioni (parler des émotions) sera attribué au journaliste Giorgio Porrà, tandis que Beatrice Coradeschi est la jeune athlète de taekwondo prometteuse qui a remporté le prix spécial Fiamme Gialle Studio e Sport (étude et sport).

« Je n'arrive pas à croire que nous soyons arrivés au26e prix international Fair Play Menarini", a déclaré le président du Comité national olympique italien, Giovanni Malagò. « Je suis fier de vous tous pour ce que vous faites et le message que vous envoyez, et je suis impressionné par votre capacité à réunir ces légendes du sport pour recevoir leur prix. Vous êtes vraiment unique. Vive le fair-play, la Fondation, le sport et l'Italie. »

« Avec le prix Menarini du fair-play, nous espérons que les jeunes générations s'inspireront et prendront exemple sur le fair-play des champions récompensés. - déclarent Lucia et Alberto Giovanni Aleotti, actionnaires et membres du conseil d'administration de Menarini - Nous nous souvenons de Marcelo Bielsa qui demandait à ses joueurs de laisser leurs adversaires marquer, croyant que le fair-play est plus important que ce qui aurait pu être un but injuste. Ce match s'est terminé par un match nul, mais on se souviendra toujours de Bielsa pour ce geste noble que nous sommes fiers de célébrer aujourd'hui »

« Nous sommes très heureux de la liste des lauréats des premiers prix que nous organisons », ont annoncé Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi et Ennio Troiano, membres du conseil d'administration de la Fondation Fair Play Menarini. « Le premier quart de siècle de l'événement est peut-être derrière nous, mais notre attention se porte sur l'avenir et sur la meilleure façon de célébrer cette édition et toutes les suivantes, qui seront riches en surprises et en grands noms du sport. Menarini continuera à promouvoir les valeurs du fair-play à travers les réalisations des meilleurs champions sportifs, dans l'espoir que ces valeurs deviennent de plus en plus présentes dans la société dans son ensemble »

Tout en restant fidèles aux traditions de sa longue histoire, les trois jours du XXVIe prix international Fair Play Menarini adopteront une nouvelle approche ambitieuse. L'un des changements les plus importants concerne les sites. C'est à Florence que ces légendes du sport se retrouveront, dans le Salone dei Cinquecento du Palazzo Vecchio, pour le talk-show I campioni si raccontano (Les champions racontent leur histoire), dirigé par Ivan Zazzaroni et diffusé en direct à la télévision sur la chaîne RTV38 dans la soirée du mardi 5 juillet. Ensuite, il y aura que le traditionnel dîner de gala Menarini se tiendra à Florence, sur la Piazzale Michelangelo, le mercredi 6 juillet.

La remise des prix a été confiée à Lorenzo Dallari et Rachele Sangiuliano et se déroulera à Castiglion Fiorentino dans le magnifique cadre du Loggiato Vasariano sur la Piazza del Municipio le jeudi 7 juillet, avec une retransmission télévisée en direct sur Sportitalia.

Les catégories et les lauréats du XXVIe Prix international Fair Play Menarini sont les suivants :

- Catégorie : Carriera Fair Play (Carrière dans le fair-play) - ROBERTO DONADONI

- Catégorie : Fair Play - MASSIMO AMBROSINI

- Catégorie : Lo sport oltre lo sport (Le sport au-delà du sport) - GIACOMO BERTAGNOLLI et ANDREA RAVELLI (un seul prix avec deux plaques)

- Catégorie : Il Gesto (Le Geste) - MARCELO BIELSA

- Catégorie : Sport e vita (Sport et vie) ? CASEY STONER

- Catégorie : Una vita per lo sport (Une vie dédiée au sport) ? MARCO BRACCI

- Catégorie : Personaggio mito (Figures légendaires) ? IAN THORPE

- Catégorie : SUSTENIUM Energia e Cuore - Personaggio mito (Figures légendaires) - FEDERICA PELLEGRINI

- Catégorie : Prix spécial Paolo Rossi Modello per i giovani (Modèle pour les jeunes) - FABRIZIO RAVANELLI

- Catégorie : I valori sociali dello sport (Valeurs sociales dans le sport) ? VITO DELL'AQUILA

- Catégorie : Promozione dello sport (Promotion du sport) ? ALESSANDRA PERILLI

- Catégorie : Un sorriso per la vita (Un sourire pour la vie) - TANIA CAGNOTTO

- Catégorie : I valori educativi dello sport (Valeurs sociales dans le sport) ? STEFANIA CONSTANTINI

- Catégorie : Prix spécial Franco Lauro « Narrare le emozioni » (Parler des émotions) ? GIORGIO PORRÀ

- Catégorie : Prix spécial Fiamme Gialle Studio e Sport (Étude et sport) - BEATRICE CORADESCHI

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1846411/Fair_Play_Menarini_International_Award.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1846412/Fair_Play_Menarini_International_Award_Press_Conference.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1846413/Menarini_Industrie_Farmaceutiche_Riunite_Logo.jpg

