L'Europe rattrape son retard en manière de révolution technologique dans le commerce de détail

Les détaillants européens sont en train de moderniser leurs capacités informatiques afin de s'adapter à l'évolution des comportements des consommateurs à la suite de la pandémie de COVID-19, indique le nouveau rapport publié aujourd'hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), une société de recherche et de conseil en technologie de premier plan au niveau mondial. Ils restent pourtant à la traîne par rapport aux détaillants des États-Unis et d'autres marchés.

Le rapport 2022 ISG Provider Lenstm Retail Services (2022 ISG Provider Lenstm sur les services de détail) consacré à l'Europe et au Royaume-Uni révèle que les entreprises de la région se sont lancées dans la transformation numérique en vue de répondre à l'utilisation croissante du commerce électronique et à la demande en expériences d'achat indépendantes du canal d'accès. La région est toujours à la traîne par rapport à d'autres marchés comme la Chine et les États-Unis, les détaillants d'Europe du Nord et de l'Ouest rattrapant leur retard plus rapidement que ceux d'Europe de l'Est, indique ISG.

« De plus en plus de détaillants européens créent de nouveaux canaux de vente et nous nous attendons à ce que cette tendance s'accélère, » a déclaré Sunder Pillai, directeur et responsable, Vente au détail et biens de consommation courante, ISG. « Les prestataires de services aident les entreprises à créer une expérience d'achat unifiée sur l'ensemble des canaux. »

Les secteurs de l'épicerie, de la mode et de l'habillement sont ceux qui mettent en place les nouvelles technologies de vente au détail avec le plus de détermination, indique le rapport. La transformation numérique leur permet de lancer de nouvelles expériences d'achat populaires, en ayant recours au commerce sur les réseaux sociaux, au commerce par commande vocale, au retrait en drive et à la livraison à domicile. Les détaillants européens mettent également à jour les technologies qu'ils utilisent dans leurs magasins physiques, les clients recommençant à y faire leur apparition et s'attendant à y trouver de nouveaux services comme les transactions dématérialisées et les achats sans passage en caisse.

La transformation numérique et la mise en oeuvre d'une expérience client unifiée nécessitent le recours à des chaînes logistiques résilientes. Les détaillants travaillent donc avec les prestataires de services pour intégrer les systèmes de la chaîne logistique et permettre une libre circulation des données, indique ISG. L'Europe dispose de moins d'entrepôts et de centres de distribution que d'autres régions, et les prestataires de services aident donc les détaillants à utiliser leurs magasins comme mini-centres de distribution pour les commandes en ligne.

La croissance du commerce en ligne génère également des quantités sans précédent de données localisées sur les habitudes et les préférences des consommateurs. Les détaillants compilent ces informations grâce à des plateformes de données structurées qui leur permettent de créer un profil unique à chaque client.

« Avec l'aide des prestataires de services, les entreprises sont prêtes à lancer des campagnes marketing plus personnalisées, qui leur permettront d'augmenter la fidélité de leur clientèle », a déclaré Jan Erik Aase, partenaire et responsable international, ISG Provider Lens Research.

Le rapport examine également d'autres tendances du commerce de détail en Europe, comme la migration vers le cloud et la croissance record que connaît l'adoption de l'infogérance.

Le rapport 2022 ISG Provider Lenstm Retail Services consacré à l'Europe et au Royaume-Uni évalue les capacités de 23 prestataires sur trois quadrants : les services de transformation de l'expérience client, les services de migration de plateforme, et l'infogérance.

Le rapport nomme Accenture, Capgemini, Cognizant, HCL, Infosys, TCS et Wipro comme leaders dans les trois quadrants.

Le rapport 2022 ISG Provider Lenstm Retail Services consacré à l'Europe et au Royaume-Uni peut être consulté par les abonnés ou acheté ici.

