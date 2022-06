Enfin libéré ! Le dernier chef-d'oeuvre du jeu Era of Conquest obtient un test mondial d'accès anticipé en juillet





GUANGZHOU, Chine, 24 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le jeu de stratégie tant attendu Era of Conquest, qui a balayé toute la Chine continentale, a enfin dévoilé sa version globale. Le serveur mondial sera lancé simultanément sur plusieurs terminaux dans le monde et s'engage à créer une "compétition mondiale" pour tous les joueurs sur plusieurs plates-formes. Nous lancerons le Global Server Beta Test le mi-juillet 2022.

Era of Conquest est le dernier chef-d'oeuvre développé par l'équipe d'élite 4399, qui a duré plus de trois ans. Il raconte l'histoire épique d'un groupe de seigneurs déchus de différentes civilisations revenant à la gloire sur le continent de Terra pour l'alliance et l'honneur. Grâce à des légendes historiques convoquées, au rassemblement de corps spéciaux et à la formation de partenariats, les seigneurs ont renforcé le pouvoir de leurs clans pour explorer et élargir le territoire sous le brouillard. Le but ultime des seigneurs est de vaincre tous les ennemis et enfin de construire le royaume le plus fort avec des millions d'alliés !

Era of Conquest a balayé la Chine continentale

Era of Conquest a été lancé en Chine continentale le 29 décembre 2021. Il a dépassé 1 sur les graphiques de téléchargement et les 5 meilleurs graphiques bruts en Chine continentale, étant présenté à plusieurs reprises dans Apple Today. Le mécanisme de stratégie unique et la variété des combinaisons de compétences militaires l'ont rendu si populaire en premier lieu et ont également remporté les éloges de millions de joueurs.

Les serveurs mondiaux conquièrent ensemble?

Era of Conquest sera disponible sur toutes les plateformes à travers les données. Vous pouvez jouer en toute transparence sur des téléphones portables, des ordinateurs et des consoles dans plus de 200 pays et régions. De plus, Era of Conquest prend en charge la traduction AI de 19 langues, dont l'anglais, le chinois, le coréen, l'allemand, le japonais, le français, l'espagnol, l'arabe, etc. Il serait donc facile de communiquer avec les joueurs du monde entier. Era of Conquest vous apportera une expérience de "compétition mondiale" !

Concurrence loyale et affûtez vos strategies

Afin de créer un environnement de concurrence plus juste ! Seules les décisions stratégiques peuvent déterminer la victoire ou la défaite finale. Jouez simplement pour gagner!

La bataille mondiale commence maintenant

Era of Conquest obtient un test d'accès anticipé le mi-juillet! Seigneurs du monde, venez commencer votre voyage de conquête!

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1846544/Era_of_Conquest_Lords.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1846545/Era_of_Conquest_Kingdom.jpg

