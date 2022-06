Succès au rendez-vous pour l'IA satellitaire de STAR.VISION à la CVPR 2022





Le chinois STAR.VISION a remporté le 19 juin deux prix de finaliste au défi « Multimodal Learning for Earth and Environment » (MultiEarth 2022) dans le cadre de la Conférence internationale sur la vision artificielle et la reconnaissance des formes (CVPR 2022) de l'IEEE. Seule société spatiale figurant sur la liste, STAR.VISION remporte deux prix de finaliste au concours MultiEarth 2022.

Organisée par l'Institut des ingénieurs électriques et électroniques (IEEE), la CVPR est la principale conférence internationale consacrée à la vision artificielle et la reconnaissance des formes. Les géants mondiaux et les licornes de l'IA, comme Ali, Shang Tang, et Megvii, ont démontré leurs compétences au CYPRUS. L'événement dédié à la vision artificielle s'est tenu à la Nouvelle-Orléans, États-Unis.

Organisé par le laboratoire Lincoln du MIT, le défi Earth and Environment Multimodal a pour thème le changement de la biodiversité, la disparition des habitats, et le changement climatique provoqués par le déclin de la forêt amazonienne. STAR.VISION s'est retrouvé finaliste dans deux catégories (Complémentation matricielle et Translation multimodale d'image) du défi Earth and Environment Multimodal de la CVPR 2022. Les chercheurs éprouvant des difficultés pour accéder à certaines zones de la forêt tropicale, la télédétection satellitaire pourrait représenter un puissant outil pour surveiller les changements en Amazonie. Toutefois, les contraintes climatiques saisonnières, les nuages, la fumée et les limitations inhérentes aux capteurs optiques présentent des obstacles à l'acquisition d'images en séries chronologiques continues. Ces deux missions offrent une nouvelle perspective sur la surveillance chronologique longue durée des évolutions de la forêt tropicale, et forment le chaînon manquant là où les satellites optiques sont fortement impactés par les temps nuageux.

Le défi Vision agricole de la CVPR 2022 a pour but d'étudier et développer des algorithmes innovants et efficaces pour la classification et l'identification des cultures à l'aide de l'imagerie télédétectée. Cette méthode utilise un ensemble de données satellitaires mondiales des types de cultures, fourni par l'université du Maryland et NASA Harvest. L'algorithme pionnier « Time-Gated Convolutional Neural Network » (TGCNN) de STAR.VISION réalise de manière efficace et précise la classification des séries chronologiques d'observation de la Terre. Il a été provisoirement classé à la première place dans un ensemble de tests réalisés dans trois pays, à savoir le Kenya, le Brésil et le Togo.

STAR.VISION est une société technologique qui intègre l'IA au secteur aérospatial. Pour les acteurs de ce secteur, la réussite de STAR.VISION à la CVPR 2022 est une performance remarquable pour une société aérospatiale dans un domaine habituellement occupé par les sociétés logicielles.

Yashu Kang, responsable de la recherche et du développement IA, STAR.VISION, déclare que la société projette d'utiliser la technologie spatiale pour « améliorer la situation sur Terre depuis l'espace ». Et d'ajouter : « En tant qu'entreprise technologique fabricant des satellites, nous prenons part pour la première fois au principal concours dédié à l'IA, auquel participent toutes les grandes sociétés d'IA et les meilleurs acteurs du secteur. En tant que tech spécialisée dans la fabrication de satellites, notre première participation à la CVPR, événement phare de l'IA rassemblant les entreprises incontournables de l'IA et de sérieux concurrents, s'est soldée par un succès inattendu. Un tel accomplissement confirme que nous sommes sur la bonne voie en combinant les satellites à l'IA. »

« C'est du jamais vu dans le domaine de la vision. Les changements se produisent souvent là où on ne les attend pas », déclare le responsable de Titan. Les produits d'IA satellitaire innovants de STAR.VISION modifient le processus d'acquisition des données et informations satellitaires grâce au déploiement d'une plateforme IA embarquée, qui permet d'effectuer l'acquisition, le traitement et l'analyse des données directement dans le satellite.

STAR.VISION transforme la logique commerciale de l'industrie spatiale en augmentant l'échelle du marché, en réduisant les coûts des satellites, et en accroissant les revenus d'applications. STAR.VISION permet une utilisation multifonctionnelle, multiscénarios et météo-agnostique des satellites pour la positionnement spatial, l'utilisation des ressources spatiales, l'observation de la Terre, les communications et les plateformes de calcul informatique. La division couvre le marché mondial grâce à une présence dans plus de 40 pays, et compte des clients en Chine, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud.

