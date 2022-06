Une nouvelle direction pour tcc global avec la nomination de deux PDG, Rick Swinkels et Jörg Croseck





AMSTERDAM, 24 juin 2022 /PRNewswire/ -- tcc global, le leader mondial du marketing de fidélisation pour la vente au détail, a annoncé aujourd'hui la nomination de Rick Swinkels et de Jörg Croseck au poste de co-PDG, qu'ils occuperont à partir du 1er août prochain.

Avec ce changement stratégique dans la structure de direction, tcc global défend un style de leadership innovant et créatif, à l'instar de nombreuses organisations très agiles et entreprenantes.

Ensemble, Swinkels et Croseck veilleront à ce que les décennies d'expérience en matière de fidélisation et de commerce de détail au sein de tcc soient mises à profit pour élaborer la prochaine génération de solutions de fidélisation et résoudre les nombreux défis auxquels sont confrontés les détaillants dans la nouvelle ère de fidélisation.

« Cela permettra à tcc global d'être une entreprise véritablement axée sur le client qui place les détaillants au coeur des solutions que nous développons. Les changements sismiques dans le secteur de la vente au détail augmentent la pression sur les détaillants. Les acheteurs ont un choix quasi infini et la nécessité de mieux les connaître est donc la clé pour devenir plus pertinent et établir des connexions plus fortes, personnalisées et émotionnelles », a déclaré M. Swinkels.

« Être un partenaire de confiance aujourd'hui signifie que vous devez disposer de l'expertise, du réseau et des ressources nécessaires. En plaçant les clients au coeur de nos actions, nous nous concentrons sur la réalisation de cette promesse », a déclaré M. Croseck.

Les deux nouveaux PDG partagent une vision commune pour tcc global et une passion pour son personnel, ses clients et son secteur.

Ils se partageront le leadership en fonction de leurs compétences professionnelles respectives. Cela permettra aux détaillants d'avoir un partenaire plus agile, plus entreprenant, plus ciblé et capable de répondre à leurs besoins dans un monde complexe.

Rick Swinkels a rejoint tcc global début 2022 et sa carrière est directement liée au secteur de la vente au détail et de la fidélisation des acheteurs. Il a passé plus de 15 ans chez Albert Heijn, l'un des détaillants les plus prospères et innovants au monde, où il était vice-président mondial de la fidélisation des clients, des données et de la vente au détail omnicanale. Il a ensuite été membre du conseil d'administration de Brand Loyalty avant de rejoindre tcc en tant que directeur commercial.

En tant que co-PDG, M. Swinkels dirigera la branche commerciale de l'entreprise, y compris les partenaires de marque et de licence, ainsi que l'équipe omnicanale axée sur l'innovation.

Jörg Croseck, qui travaille pour tcc depuis 10 ans, a gravi les échelons jusqu'à son poste le plus récent de directeur général pour l'Europe centrale et l'Asie-Pacifique.

En tant que co-PDG, Croseck sera responsable de la direction opérationnelle de l'entreprise.

Ensemble, ils font de tcc global le partenaire de confiance des grands détaillants, des marques et des licences qui cherchent à naviguer dans le paysage toujours changeant de la vente au détail omnicanale.

Notes aux éditeurs

À propos de tcc global

tcc global est une société internationale de marketing spécialisée dans la création de plateformes et de campagnes de fidélisation qui changent la façon dont les acheteurs pensent, agissent et ressentent les choses.

Dans un environnement de vente au détail qui évolue rapidement et qui continue d'être perturbé par le choix croissant pour les consommateurs, la technologie et l'innovation, la fidélisation des clients reste un moteur important. C'est un lien entre la résonance émotionnelle et la récompense transactionnelle.

En utilisant la puissance des données, des informations et de la créativité, tcc fournit des solutions sur mesure qui impliquent et récompensent les clients fidèles tout en favorisant une croissance durable pour les détaillants et les marques.

Actif dans plus de 70 pays dans le monde, tcc emploie plus de 500 personnes dans 34 bureaux. Pour en savoir plus, consultez le site tccglobal.com.

