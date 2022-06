Les travailleurs de Sodexo à la mine Mount Milligan se joignent aux Métallos





Les travailleurs de Sodexo qui fournissent des services de restauration et de gestion des installations de Centerra Gold à la mine Mount Milligan, au nord de Prince George, en Colombie-Britannique, ont voté à 92,9 % en faveur de leur adhésion au Syndicat des Métallos.

« Nous sommes fiers d'accueillir dans notre famille syndicale les travailleurs de Sodexo à la mine Mount Milligan et nous nous réjouissons de travailler ensemble pour obtenir une première convention collective », a déclaré Scott Lunny, directeur des Métallos pour l'Ouest canadien. « Les travailleurs doivent faire preuve de courage pour se joindre à un syndicat et nous sommes heureux que ces travailleurs aient choisi le Syndicat des Métallos pour les représenter. Ces travailleurs se joignent à d'autres travailleurs assurant des services dans les camps miniers de l'Ouest canadien ».

« Nous avons lutté contre de nombreux problèmes, notamment le manque d'avantages sociaux, d'équipements de protection individuelle (EPI), de chaussures de sécurité et de salaires non concurrentiels, et nous en avons assez », a déclaré un travailleur de Sodexo. « Sodexo a eu du mal à recruter et à retenir des travailleurs en raison des difficultés rencontrées sur notre lieu de travail qui nous créent des pressions supplémentaires. C'est un fil rouge indiquant qu'il existe de nombreuses possibilités d'amélioration afin de valoriser le travail assidu que nous effectuons pour soutenir les mineurs ».

La demande d'accréditation syndicale pour environ 70 travailleurs a été déposée le 13 juin 2022, et les bulletins de vote ont été comptés aujourd'hui, le 23 juin.

Le Syndicat des Métallos représentent 225 000 membres dans presque tous les secteurs de l'économie canadienne et il est le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 juin 2022 à 00:55 et diffusé par :