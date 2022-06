L'épuisement professionnel des expatriés représente un « énorme défi » pour les employeurs





L'enquête mondiale de Cigna sur le bien-être, menée auprès de 11 922 personnes dans le monde, révèle que le stress des expatriés a atteint un niveau record, la quasi-totalité des personnes interrogées présentant des symptômes d'épuisement professionnel.

Pour ceux qui prévoient de déménager à l'étranger, le mode de vie est maintenant plus important que les finances. Un répondant sur quatre envisage de déménager pour avoir accès à de meilleurs soins de santé.

Le Canada est la destination de prédilection des expatriés, l'Australie et les États-Unis arrivant à égalité au deuxième rang.

HONG KONG, 24 juin 2022 /CNW/ - Selon un rapport basé sur la huitième édition de l'enquête mondiale de Cigna sur le bien-être, la grande majorité des expatriés sont épuisés et stressés et réévaluent leurs priorités en matière de qualité de vie et de travail pour obtenir plus de souplesse ou pour être plus près de leur famille et de leurs amis.

Le rapport publié aujourd'hui, intitulé Burned Out Overseas - The State of Expat Life 2022, révèle que 90 % des expatriés sont stressés et que 98 % d'entre eux ont présenté des symptômes d'épuisement professionnel, probablement parce qu'ils ne parviennent pas à décrocher du travail. Les expatriés éprouvent un sentiment d'isolement accablant : 87 % d'entre eux disent se sentir impuissants, piégés ou abattus et 86 % ressentent un détachement ou de la solitude. Par ailleurs, plus du tiers (38 %) des répondants ont également des préoccupations ou des incertitudes au sujet de leur situation financière. Un ensemble de facteurs liés au mode de vie, aux possibilités et à la culture de travail contribue à ces constatations. L'étude a révélé que 73 % des expatriés actuels et 75 % de ceux qui prévoient de déménager à l'étranger au cours des deux prochaines années ont passé plus de temps que jamais à réévaluer leurs priorités de vie depuis le début de la pandémie. Le mode de vie remplace maintenant les finances comme priorité absolue pour ceux qui prévoient de déménager à l'étranger.

Jason Sadler, président de Cigna International Markets, a déclaré que les employeurs faisaient face à un véritable défi en répondant à ce changement de style de vie et en repensant la proposition de valeur aux expatriés. « Les employeurs auront sans doute d'énormes défis à relever afin d'attirer des travailleurs étrangers au cours des prochaines années. Le style de vie passionnant, gratifiant et axé sur les déplacements à l'échelle mondiale, qui résumait autrefois le « rêve de l'expatrié », a bien changé. Et aujourd'hui, davantage de gens accordent la priorité au style de vie, à la famille et aux amis lors de la planification de leur déménagement à l'étranger. »

Les soins de santé sont devenus une priorité pour tous les groupes; 23 % des expatriés envisageant de déménager pour avoir accès à de meilleurs soins de santé. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est également essentiel, puisqu'un peu plus du quart des candidats à l'expatriation déclarent que des horaires flexibles sont indispensables et 16 % d'entre eux indiquent souhaiter avoir la possibilité de travailler à partir de n'importe quel endroit dans le monde.

« À partir de maintenant, les organisations devront probablement réévaluer la façon dont elles structurent les affectations des expatriés. Les besoins personnels et familiaux sont maintenant au premier plan de la prise de décisions, ce qui pourrait avoir une incidence sur les avantages auxquels les expatriés accordent la priorité lorsqu'ils choisissent des postes », a ajouté M. Sadler.

Le sondage a également révélé que le Canada est la destination de choix pour les expatriés; 11 % d'entre eux souhaitant s'y installer. L'Australie et les États-Unis arrivent à égalité au deuxième rang. La grande majorité des répondants vivant en Europe et en Australie comptent demeurer dans leur pays. Mais la situation est différente en Asie, alors que seulement 5 % des expatriés vivant en Inde et 16 % de ceux vivant en Chine continentale ont l'intention d'y rester.

Les catégories d'âge des expatriés changent également; les employés âgés étant maintenant plus susceptibles de vouloir retourner dans leur pays d'origine ou d'y rester, tandis que les employés plus jeunes cherchent à déménager à l'étranger. Seulement 13 % des répondants de plus de 50 ans affirment vouloir déménager à l'étranger, comparativement à 37 % des répondants de 18 à 24 ans et à 34 % des répondants âgés de 25 à 34 ans.

Pour ce qui est de l'avenir, la Dre Stella George, médecin en chef de Cigna International Markets, a déclaré que le profil démographique des expatriés est appelé à changer.

« Les deux dernières années de la pandémie ont été particulièrement difficiles pour les expatriés à l'heure actuelle, et à long terme, a déclaré Mme George. Ainsi, alors que plusieurs d'entre eux se rapprocheront de chez eux, de nombreux jeunes professionnels ambitieux vont également commencer à profiter des occasions qu'offrent les emplois à l'étranger, comme des possibilités d'avancement rapide, un horaire de travail flexible et autres mesures incitatives. Ces avantages sont particulièrement attrayants pour les jeunes professionnels. »

À propos de l'enquête de Cigna sur le bien-être

La huitième édition de l'enquête de Cigna sur le bien-être a été menée par Cigna International Markets, en partenariat avec Kantar, une entreprise de premier plan spécialisée dans les données, l'analyse et les services-conseils. Plus de 11 900 personnes d'Australie, de Belgique, de Chine continentale, de Hong Kong, d'Inde, du Japon, du Kenya, d'Arabie saoudite, de Singapour, d'Espagne, de Suisse, des Pays-Bas, des Émirats arabes unis, du Royaume-Uni et des États-Unis ont été interrogées en mai dernier. L'enquête, qui comportait cinq éléments clés (la famille, les finances, le bien-être physique, la vie sociale et le travail), visait à découvrir les dernières tendances et les nouveaux défis en matière de santé et de bien-être des expatriés.

L'échantillonnage en ligne a fait appel à des répondants recrutés à partir de panels soumis à un contrôle rigoureux de la qualité, et la composition des panels est représentative de la population adulte dans chacun des marchés sondés.

À propos de Cigna

Cigna Corporation (NYSE : CI) est une entreprise de services de santé mondiale qui se consacre à l'amélioration de la santé, du bien-être et de la tranquillité d'esprit de ses clients. Cigna garantit le choix, la prévisibilité, l'accessibilité financière et l'accès à des soins de qualité grâce à des capacités intégrées et à des solutions connectées et personnalisées qui font progresser la santé globale de la personne. Tous les produits et services sont fournis exclusivement ou par l'intermédiaire de filiales d'exploitation de Cigna Corporation, d'entreprises d'Evernorth ou de leurs sociétés affiliées, et d'entreprises d'Express Scripts ou de leurs sociétés affiliées. Ces produits et services comprennent une gamme intégrée de services de santé, comme des soins médicaux, dentaires et de santé comportementale, des services pharmaceutiques, des soins de la vue, des prestations complémentaires et d'autres produits connexes. Cigna maintient les capacités de vente nécessaires dans plus de 30 pays et territoires et entretient des relations avec plus de 175 millions de clients dans le monde. Pour en savoir plus sur Cigna®, y compris les liens pour nous suivre sur Facebook ou Twitter, visitez le www.cigna.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1845195/Cigna_Logo.jpg

SOURCE Cigna

Communiqué envoyé le 24 juin 2022 à 00:09 et diffusé par :