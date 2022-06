Nomination à la tête de Mars : Grant F. Reid décide de céder la direction après avoir dirigé l'entreprise au cours d'une décennie de croissance, d'impact et de transformation sans précédent. Poul Weihrauch prendra ses fonctions à partir de fin septembre.





Le PDG de Mars, Grant F. Reid, a pris la décision de quitter Mars après plus de 8 ans passés à ce poste et 34 ans au sein de l'entreprise. Sous sa direction, Mars a connu une croissance et une transformation sans précédent, tout en mettant l'accent sur la durabilité et le but à atteindre. L'entreprise peut également s'enorgueillir d'une expansion significative dans de nouveaux domaines, y compris les services de santé vétérinaire.

M. Weihrauch, actuel président mondial de Mars Petcare, sera élu directeur général à partir de fin septembre.

M. Reid, qui restera avec Mars jusqu'à la fin de l'année, a informé le Conseil d'administration de sa décision de quitter l'entreprise il y a 18 mois et a travaillé avec le Conseil pour assurer une succession harmonieuse et ordonnée.

Le président du conseil d'administration de Mars, Frank Mars, a rendu hommage au legs « extraordinaire » de Grant F. Reid, soulignant son leadership sur l'action climatique et la durabilité sur la scène mondiale.

MCLEAN, Virginie, 24 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le président-directeur général de Mars, Grant F. Reid, a annoncé qu'il allait céder les rênes de la direction après avoir dirigé l'entreprise pendant une période de croissance, d'impact et de transformation sans précédent.

M. Reid, qui restera chez Mars jusqu'à la fin de l'année, a informé le Conseil de son intention de prendre sa retraite de Mars il y a 18 mois et a participé de près à la mise en place d'une relève de premier ordre. Il a occupé ce poste depuis 2014. M. Weihrauch, président mondial de Mars Petcare, sera élu directeur général à compter de fin septembre.

Le président du Conseil d'administration de Mars, Frank Mars, a rendu hommage au « legs extraordinaire » de Grant F. Reid, soulignant ses innombrables réalisations : fusion des performances et objectifs, génération d'une croissance durable, augmentation des capacités numériques de Mars, élaboration de ses marques emblématiques et expansion dans de nouveaux territoires comme la santé vétérinaire, les services pour animaux de compagnie et les collations saines. Selon Frank Mars, ce leadership a permis d'obtenir des résultats extraordinaires : les ventes ont augmenté de plus de 50 % à près de 45 milliards de dollars sous le mandat de Grant F. Reid et le nombre d'associés a augmenté, passant de 60 000 à plus de 140 000.

M. Mars a ajouté : « Bien qu'il soit trop modeste pour l'admettre, notre transformation importante et notre croissance record en tant qu'entreprise n'auraient pas eu lieu sans le leadership de Grant F. Reid. Il a incarné de manière visible nos principes et a intégré nos objectifs au coeur de notre stratégie commerciale. La famille Mars est extrêmement reconnaissante pour son dévouement et son action.

« Il a été un véritable pilier de l'entreprise, nous aidant à prendre de nouvelles routes et nous poussant au-delà de ce que nous pensions possible. Il a représenté Mars sur la scène mondiale, en particulier en ce qui concerne le changement climatique, et il a veillé à ce que nous soyons connus pour nos actions, pas uniquement pour nos promesses.

« Son leadership fondé sur des principes, son style hautement collaboratif et engageant nous manqueront beaucoup et, surtout, son sens de l'humour écossais pince-sans-rire. »

Un héritage puissant

M. Reid a déclaré : « Ce fut un privilège de diriger l'équipe Mars et de travailler en étroite collaboration avec la famille Mars. Nous nous sommes appuyés sur nos forces fondamentales et nous sommes lancés dans de nouveaux domaines, afin de mettre l'entreprise sur la voie d'un avenir radieux et durable. Mais la plus grande différence que nous faisons commence avec nos 140 000 associés, les centaines de communautés dans lesquelles nous opérons et les milliards de consommateurs que nous servons. Je suis fier que, face à des défis comme une pandémie mondiale, nous n'ayons jamais perdu de vue notre voie stratégique ou notre ambition d'aider à créer le monde que nous voulons demain ? et de poursuivre nos efforts en vue d'atteindre nos objectifs et résultats. Qu'il s'agisse de nous mettre au défi d'offrir une chaîne d'approvisionnement vraiment carboneutre, de veiller à ce que nos matières premières les plus intéressantes comme le palmier ne soient plus soumises à la déforestation, ou d'innover avec des solutions d'emballage pour nous assurer que nos produits ne deviennent pas des déchets. »

Il a ajouté : « Ayant travaillé en étroite collaboration avec Poul Weihrauch pendant de nombreuses années, je les considère, lui et sa famille, comme des amis proches. Je suis très enthousiaste quant à l'avenir de notre société sous sa direction et je le félicite pour sa nomination en tant que PDG de cette entreprise incroyable. »

Grant F. Reid et Poul Weihrauch travaillent en étroite collaboration depuis plusieurs mois pour assurer une succession harmonieuse et ordonnée qui maintienne notre fantastique dynamique commerciale. Grant F. Reid continuera de représenter Mars jusqu'à la fin de l'année 2022, y compris lors d'événements critiques tels que l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), la Semaine du climat, la COP27 et plus encore.

À partir de l'an prochain, M. Reid consacrera plus de temps à sa passion et à son action en tant que champion de l'action climatique, s'intéressant au programme de développement durable et au rôle plus large des entreprises dans la société.

Le chapitre suivant de Mars

Poul Weihrauch succédera à Grant F. Reid à partir de la fin du mois de septembre. Il a travaillé dans de nombreux secteurs de l'entreprise depuis son arrivée en l'an 2000 en tant que leader européen de la marque pour Snickers. Après avoir dirigé l'entreprise Mars Food, il est devenu président de Global Petcare en 2014 et, durant cette période, a supervisé une croissance et une diversification importantes dans les domaines de la santé vétérinaire, des diagnostics, des données et des plateformes, doublant ainsi la taille de l'entreprise. Poul Weihrauch a également mis fortement l'accent sur le programme de développement durable de Petcare et y a consacré des investissements conséquents.

Frank Mars a déclaré : « Je connais Poul depuis 22 ans et je travaille en étroite collaboration avec lui depuis 10 ans. Je sais qu'il sera un merveilleux leader pour la prochaine étape de notre évolution.

« Il est reconnu pour son style de leadership inspirant et inclusif, pour la croissance des entreprises et la rénovation des marques, et pour son engagement profond envers l'implication et le développement des associés. À la suite de la décision de Grant, le Conseil et moi sommes reconnaissants de pouvoir nommer un leader de Mars aussi fort et sommes confiants que Poul protégera notre héritage, tout en nous menant vers un avenir prometteur. »

Poul Weihrauch a déclaré : « Je suis honoré et touché par cette opportunité de servir l'organisation et nos 140 000 associés Mars. C'est une entreprise incroyable qui a toujours démontré que faire le bien est judicieux sur le plan commercial. C'est cette relation qui nous permettra d'assurer une croissance et des résultats durables.

« Nous vivons une période difficile, mais je suis optimiste et je crois que le pouvoir des activités commerciales a un impact positif et, en particulier, je crois en la liberté dont nous disposons chez Mars pour faire ce qui est juste pour nos associés et le monde dans lequel nous opérons. »

Il a ajouté : « Je remercie Grant de son amitié, de ses conseils et de sa collaboration au fil des ans, et je le félicite pour sa carrière exceptionnelle à Mars. Je remercie également le Conseil d'administration de m'avoir confié la responsabilité de diriger le prochain chapitre de notre évolution et de notre croissance. »

Suite à la nomination de Poul Weihrauch, Mars a annoncé aujourd'hui une série de nominations ultérieures. Loic Moutault, président de Royal Canin, deviendra président de Mars Global Petcare, et Cécile Coutens le remplacera en tant que présidente de Global Royal Canin.

À propos de Mars, Incorporated

Depuis plus d'un siècle, Mars, Incorporated est animée par la conviction que le monde que nous voulons pour demain commence par la façon dont nous menons nos affaires aujourd'hui. Ce but commun unit nos quelque 140 000 associés. Il est au coeur de ce que nous sommes en tant qu'entreprise familiale mondiale, et il alimente la façon dont nous nous transformons, innovons et évoluons pour avoir un impact positif sur le monde.

Chaque année, notre portefeuille diversifié et en expansion, proposant des produits de qualité, notamment des confiseries, produits alimentaires et soins pour animaux de compagnie, ravit des millions de personnes et soutient des millions d'animaux de compagnie. Avec des ventes annuelles de 45 milliards de dollars en ventes annuelles, nous produisons certaines des marques les plus appréciées au monde, notamment Ben's Originaltm, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M's®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® et WHISKAS®. Avec AniCura, BANFIELDtm, BLUEPEARLtm, Linnaeus et VCAtm, nous créons un monde meilleur pour les animaux de compagnie grâce à la nutrition, aux programmes révolutionnaires de diagnostic, à la surveillance de la santé par le biais de dispositifs portables, aux tests d'ADN, au bien-être des animaux de compagnie et aux soins vétérinaires complets.

Nous savons que nous ne pouvons connaître un véritable succès que si nos partenaires et les communautés dans lesquelles nous opérons prospèrent. Les cinq grands principes de Mars (Qualité, Responsabilité, Mutualité, Efficacité et Liberté) sont de véritables sources d'inspiration pour nos associés et les incitent à agir chaque jour afin de contribuer à créer un monde dans lequel la planète, ses habitants et leurs animaux de compagnie peuvent prospérer.

Pour plus d'informations sur Mars, veuillez consulter le site www.mars.com . Rejoignez-nous sur Facebook , Twitter , Instagram , LinkedIn et YouTube

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1844697/MARS_GrantReid.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1844698/MARS_PoulWeihrauch.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/74984/mars__incorporated_logo.jpg

Communiqué envoyé le 23 juin 2022 à 23:04 et diffusé par :