Bitget va doubler son effectif international malgré l'hiver crypto





La société souhaite porter ses effectifs à 1 000 personnes d'ici fin 2022

SINGAPOUR, 24 juin 2022 /PRNewswire/ -- Bitget, la principale plateforme mondiale de négociation d'actifs numériques, devrait doubler ses effectifs et totaliser 1 000 employés au cours des six prochains mois, malgré le ralentissement actuel du marché. Depuis le début du deuxième trimestre 2022, la totalité du marché des cryptomonnaies a connu une tendance à la baisse, ce qui a coupé court à de nombreux projets et initiatives. Dans ce contexte de volatilité, le climat négatif du marché a également entraîné des réductions d'effectifs chez divers opérateurs mondiaux de cryptomonnaies, en raison de l'évolution rapide des conditions économiques, ainsi que du recrutement excessif et du mauvais placement des ressources.

Pour Bitget, la principale bourse mondiale de produits dérivés a connu une croissance considérable et a généré des flux de trésorerie solides et récurrents malgré des conditions de marché incertaines. Ce climat du marché n'a pas empêché la plateforme d'améliorer ses offres et de s'assurer que les besoins des utilisateurs, qui augmentent rapidement, sont satisfaits. Début 2021, Bitget comptait une petite équipe de 150 personnes, et a depuis triplé son effectif à la mi-2022. Afin de répondre à une croissance florissante, Bitget va intensifier son processus de recrutement pour préparer les nouveaux développements à venir.

Gracy Chen, directrice générale de Bitget, a déclaré : « Plus tôt dans l'année, nous avons annoncé que le volume des transactions sur les produits dérivés avait atteint un niveau record de 8,69 milliards de dollars en mars 2022. Au cours des 12 derniers mois, notre volume d'échanges commerciaux a été multiplié par plus de 10, ce qui constitue une réalisation remarquable. De plus, notre base d'utilisateurs a également augmenté de façon significative pour atteindre deux millions d'utilisateurs dans le monde.

Nous étions bien entendu désireux d'élargir notre équipe pour répondre aux besoins d'un marché en pleine croissance, mais nous avons décidé d'adopter une approche plus prudente dès le départ. En programmant régulièrement des réunions avec nos équipes internationales et régionales pour comprendre où nous avons besoin de ressources, nous avons pu procéder à des recrutements stratégiques de manière systématique et efficace. Alors que nous continuons à subir l'hiver crypto, nous aurons l'occasion rêvée d'attirer des talents sur le marché et de solidifier nos fondations, de donner la priorité à la croissance et d'être prêts à accueillir la prochaine vague d'adoption de la crypto lorsque le marché se redressera. »

À l'avenir, Bitget entend porter son effectif mondial à 1 000 personnes, ce qui correspond à environ 500 nouvelles embauches d'ici la fin de l'année, principalement dans les domaines du développement de produits et du service à la clientèle.

