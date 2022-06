Le vin de prune verte de Meijian, messager de la grâce orientale, s'invite au Louvre à Paris





CHONGQING, Chine, 24 juin 2022 /PRNewswire/ -- Invitée à participer à la « Petit Maupassant International Art Joint Creation Tour Exhibition » parrainée par CHONGQING JIANGJI DISTILLERY CO., LTD., la marque chinoise de vin de prune « Meijian Green Plum Wine » a fait son entrée début juin au Louvre à Paris. La marque Meijian a été bien accueillie par le public international présent dans la capitale de la mode et a attiré l'attention du monde entier.

D'après un expert culturel de renom, la culture européenne du vin a eu une influence sur le monde oriental, notamment dans la religion, l'art, le style de vie et l'esthétique. De même, le lancement de Meijian à Paris offre non seulement aux consommateurs européens un avant-goût du vin de prune oriental, mais permet également à plus d'occidentaux de connaître la culture traditionnelle chinoise vieille de cinq mille ans.

Au cours de l'Histoire, l'alcool a toujours été le langage commun de différentes nationalités. En goûtant de l'alcool venu d'ailleurs, on apprend à connaître les coutumes et les cultures de l'autre. Par cet événement d'échange culturel oriental et occidental, Meijian a eu l'occasion de rajeunir la tradition culturelle orientale millénaire et de la présenter au monde avec modestie et grâce.

Charme de la saveur orientale sur le marché mondial

Contrairement à d'autres spiritueux forts, le vin de prune vert est réservé, élégant et décontracté. Un tel charme est facilement accepté par les marchés étrangers.

Dans la SÉLECTION MONDE 2022, le jury du concours a salué le caractère expressif et ouvert du Meijian, ainsi que ses forts arômes de prunes mûres accompagnées de notes de miel, d'amande et de bois. En termes de goût, le caramel et la céréale sont également facilement identifiables. C'est parce que la liqueur de base de Meijian est la liqueur typique orientale de sorgho.

La saveur du Meijian est à l'évidence très proche des critères d'appréciation internationaux. En termes de culture culinaire, la gastronomie française valorise le mariage artistique de la nourriture et du vin. Le Meijan a une saveur élégante et un goût sucré et aigre rafraîchissant qui non seulement se marie bien avec la nourriture chinoise, mais s'associe également avec les cultures alimentaires locales d'outre-mer.

En Malaisie, le Meijian sur glace est un choix parfait pour les fruits de mer épicés locaux et peut permettre de soulager la sensation piquante en bouche. En Allemagne, la boisson mélangée de Meijian est plus populaire, enrichissant le goût du vin de prune et apportant plus de plaisir à la dégustation. Outre les spiritueux et les bières traditionnels, le Meijian se place progressivement en troisième choix pour les consommateurs.

De nos jours, l'ivresse et le plaisir de soi sont devenus l'attitude et le style de boisson des nouvelles générations à travers le monde, une chance de raviver le goût et le style de vie oriental représenté par Meijian.

L'élégance millénaire dans une bouteille de vin de prune verte

S'offrir un verre de vin était autrefois considéré comme l'élégance dans le monde oriental. Les implications culturelles et le charme de la culture orientale des produits de Meijian commencent également à influencer la culture traditionnelle occidentale.

Dans le long passé historique de la Chine, l'histoire du vin de prune vert remonte aux dynasties Wei et Jin. On la retrouve dans la calligraphie, la peinture chinoise traditionnelle, et la littérature. La tasse de vin vert de prune a traversé les époques depuis des milliers d'années en Chine.

Meijian est en effet la quintessence du vin de prune vert chinois. Le personnage « Mei » vient de la calligraphie de Lu Jianzhi dans la dynastie Tang, tandis que le personnage « Jian » vient de Zhao Mengfu dans la dynastie Yuan. Bien que les deux personnages proviennent de différentes dynasties et écoles de calligraphie, leur association crée un romantisme unique.

En 2021, Meijian a restauré le plus célèbre tableau « Les soirées de Han Xizai » par des moyens modernes, et la réplique vidéo du « Banquet nocturne au Tang Palace » est devenue virale sur les plateformes sociales chinoises, et a été saluée comme un « Festin mobile » par les internautes chinois.

Meijian a récemment associé l'artisanat traditionnel du thé et celui de la liqueur et a lancé une ingénieuse série de produits de thé et de vin de prune. Le design visuel du corps de la bouteille a également été inspiré par la légendaire peinture chinoise « Grues de bon augure ».

Les biens de consommation sont en fait un miroir reflétant la psychologie sociale et l'évolution du temps. À ce jour, Meijian a été reconnue dans près de 20 marchés internationaux tels que la France, le Canada, les États-Unis et l'Autriche, reflétant le charme de la qualité des produits et la culture traditionnelle chinoise. La stratégie de Meijian porte ses fruits.

La popularité de Meijian au Louvre révèle le charme du vin de prune vert de la Chine pour sa qualité de classe mondiale. Plus important encore, il prouve que les marques chinoises peuvent tirer leur force de leur matrice culturelle vieille de 5 000 ans, leur texture et esprits culturels pouvant absolument frapper une corde sensible de beauté dans le monde entier.

