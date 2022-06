Denodo félicite LeasePlan, qui a remporté le prix européen de l'innovation et de la stratégie en matière de données 2022 d'IDC, grâce à la création d'une structure de données logique





Denodo, leader en gestion des données, a annoncé aujourd'hui que son client LeasePlan, basé aux Pays-Bas et exerçant des activités commerciales à travers le monde, avait été désigné vainqueur du prix européen de l'innovation et de la stratégie en matière de données 2022 d'IDC, dans la catégorie Excellence en matière de gestion des données. Les vainqueurs ont été annoncés le 9 juin 2022, à l'occasion d'une cérémonie spéciale de remise des prix, dans le cadre du Sommet européen sur les données et les renseignements 2022 d'IDC, qui a eu lieu à Sintra, au Portugal.

Les prix européens de l'innovation et de la stratégie en matière de données d'IDC récompensent les organisations européennes qui ouvrent la voie dans ce domaine, et qui améliorent la sensibilisation autour de « ce qui fonctionne ». D'après Neil Ward-Dutton, vice-président de l'IA, de l'automatisation et des analyses en Europe chez IDC : « Il s'agit de la troisième édition annuelle de nos prix européens de l'innovation et de la stratégie en matière de données, et nous sommes ravis d'avoir reçu un si grand nombre de candidatures de haute qualité issues de toute la région. »

IDC a reçu 34 candidatures relatives à 3 catégories de prix, et LeasePlan a devancé les autres candidats dans la catégorie Excellence en matière de gestion des données, en remportant le titre convoité. D'après IDC, « Les candidatures de cette catégorie provenaient d'entreprises capables de prouver l'accomplissement de progrès significatifs dans leur capacité à gérer des données de manière efficace et efficiente à grande échelle. Le grand gagnant a été LeasePlan, pour sa création d'une structure de données logique destinée à toutes les sources de données clés, qui a permis à la société de créer de nouveaux cas d'utilisation transformationnels en matière d'expérience client et de commodité, tels que les programmes d'entretien prédictif des véhicules. »

LeasePlan, l'une des principales entreprises d'automobiles en tant que service au monde, possède environ 1,9 million de véhicules sous gestion dans 29 pays. Ces véhicules génèrent une grande quantité de données qui doivent être intégrées et contextualisées pour accompagner le parcours des clients. LeasePlan a ensuite adopté une stratégie de données de nouvelle génération, conçue pour englober une structure de données logique destinée à toutes ses sources de données clés ? modernes, basées dans le cloud et anciennes ? grâce à un seul point d'accès, qui sera prise en charge par une plateforme mondiale de données. D'après Sumit Arya, responsable des architectures de données et de solutions chez LeasePlan : « La structure de données logique qui s'appuie sur la plateforme Denodo constitue un élément clé de la plateforme mondiale de données de LeasePlan, afin de créer de manière fluide une base pour le libre-service des données et la simplification de la migration transparente des données. Ceci nous permet de créer de nouveaux services commerciaux et de mieux accompagner nos conducteurs à chaque étape de leur parcours. » La plateforme Denodo soutient également les besoins en gouvernance des données de l'organisation, et a facilité ses efforts de modernisation dans le cloud sans interruption de service concernant les rapports de veille économique, tout en migrant les anciens magasins de données vers le cloud dans diverses unités commerciales à travers les zones géographiques.

« Nous félicitons notre client LeasePlan pour ses efforts et son utilisation innovante de la plateforme Denodo, afin de soutenir ses besoins en matière de gestion des données ainsi que ses principales initiatives commerciales », a déclaré Ravi Shankar, vice-président principal et directeur marketing de Denodo. « La plateforme Denodo fournit une couche d'abstraction pour créer un point d'entrée unique et sécurisé à l'intégralité de l'écosystème de données de LeasePlan. LeasePlan a bâti une infrastructure centralisée dédiée à la gouvernance des données, en tirant parti des capacités de gestion des métadonnées et de catalogage des données de la plateforme Denodo, afin d'assurer le niveau le plus élevé en termes de libre-service et de sécurité des données. Nous sommes ravis que LeasePlan ait été récompensée pour la façon dont elle a mis en oeuvre notre plateforme afin de générer un tel impact. »

À propos de LeasePlan

LeasePlan, l'une des principales sociétés d'automobiles en tant que service au monde, procède à une transformation afin de passer d'un modèle d'affaires analogique à un modèle d'affaires entièrement numérique. LeasePlan a travaillé aux côtés de Denodo ainsi que d'autres partenaires technologiques pour créer une structure de données logique destinée à toutes ses sources de données clés ? modernes, basées dans le cloud et anciennes ? grâce à un seul point d'accès. Cela crée une base pour le libre-service des données, et simplifie la migration transparente des données vers le cloud. Plus particulièrement, cette approche en matière de structure des données a permis à l'entreprise de créer de nouveaux cas d'utilisation transformationnels en matière d'expérience client et de commodité, tels que les programmes d'entretien prédictif des véhicules.

À propos de Denodo

Denodo est un leader de la gestion des données. La plateforme primée Denodo est la principale plateforme d'intégration, de gestion et de livraison de données, utilisant une approche logique pour permettre la BI en libre-service, la science des données, l'intégration de données hybride/multicloud, et les services de données d'entreprise. Réalisant plus de 400 % de retour sur investissement et des millions de dollars de bénéfices, les clients de Denodo dans les grandes et moyennes entreprises opérant dans plus de 30 secteurs d'activités ont amorti leur investissement en moins de 6 mois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.denodo.com, ou appelez le +1 877 556 2531 (États-Unis) / +44 (0) 20 7869 8053 (Royaume-Uni) / +65 6950 7489 (Singapour).

