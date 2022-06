More Than Infinity! Lancement mondial des nouveaux produits VOOPOO le 29 juin





VOOPOO, un chef de file mondial de l'atomisation électronique, démarre le 23 juin un compte à rebours de sept jours sur son site web officiel, annonçant le lancement de nouveaux produits sous le thème "More than Infinite", le 29 juin à 22h00 (GMT+8). Les nouveaux produits VOOPOO s'apprêtent à être dévoilés à l'occasion d'un événement haut en couleur.

Quelles expériences seront partagées à l'occasion de ce 8e anniversaire?

L'événement du lancement comporte non seulement de nouveaux produits, mais célèbre également le 8e anniversaire de la création de VOOPOO. VOOPOO s'est depuis forgé une réputation de développeur de produits révolutionnaires. Tout en promouvant le développement du secteur, VOOPOO a gagné un terrain considérable d'une année sur l'autre, pour s'imposer aujourd'hui comme le leader incontesté du système de pod ouvert. VOOPOO a également remporté divers prix Vapoouround 2022, qui sont les Oscars du secteur de l'atomisation, et a reçu un écho très positif aussi bien auprès des acteurs sectoriels que des utilisateurs. Il ne fait aucun doute que VOOPOO dévoilera des expériences exclusives durant ce 8e anniversaire.

Existe-t-il un lien étroit entre le symbole de l'infini et la marque VOOPOO?

Les affiches publiées sur le site web officiel et les réseaux sociaux utilisent toutes le symbole de l'infini comme principal élément visuel du lancement. VOOPOO a récemment organisé divers événements de premier plan dans le monde entier, à l'image du "Spark Your Life Infinite Challenge" sur Tik-Tok, ainsi que des événements éphémères avec des artistes graffeurs au Royaume-Uni et en Indonésie, tous en lien direct avec le symbole de l'infini. Il apparaît clairement que ces événements étaient en préparation à ce nouveau lancement, intitulé "More than infinity", qui souligne que le symbole de l'infini semble devenir le totem culturel de la marque VOOPOO. Quant à l'esprit de marque que ce symbole représente, il faudra attendre le lancement pour qu'il soit dévoilé.

Quelles avancées révolutionnaires seront présentées durant ce lancement?

Les nouveaux produits VOOPOO seront l'autre élément phare de ce lancement. À en juger par le contenu dévoilé sur le site web officiel, le style global KEY VISION se place à l'avant-garde technologique, et plusieurs produits seront lancés simultanément. Pour VOOPOO, qui est reconnu pour son innovation, les nouveaux produits pourraient bien représenter une révolution en termes de design et de technologie. Le site web indique que le lancement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de la marque, à 22h00 (GMT+8, le 29 juin. En parallèle, les vapoteurs du monde entier et les acteurs sectoriels pourront assister et participer à cette célébration organisée par VOOPOO.

À propos de VOOPOO

VOOPOO est une marque leader des systèmes de pod ouvert, qui s'est rapidement imposée via ses produits DRAG et suscitant ainsi un véritable engouement à l'échelle mondiale. VOOPOO se concentre sur la construction de deux plateformes technologiques clés, [Chip] et [Atomization]. VOOPOO a créé GENE.AI, GENE.TT et d'autres puces. En outre, VOOPOO a développé indépendamment trois plateformes Atomization, à savoir TPP, PNP, ITO, qui ciblent des utilisateurs différenciés. VOOPOO propose quatre gammes de produits: ARGUS, DRAG, VINCI, et la série V (Doric). VOOPOO continuera à développer d'autres marchés nationaux dans l'optique de déployer une des plus influentes marques mondiales.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

