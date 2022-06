La solution de gestion de l'avancement des travaux HoloBuildertm de FARO est largement adoptée





LAKE MARY, Florida, le 24 juin 2022 /PRNewswire/ -- FARO® Technologies, Inc . (Nasdaq: FARO), chef de file mondial en matière de solutions de réalité numérique 4D, a officiellement reconnu aujourd'hui que l'accord #Enterprise conclu par GOLDBECK pour déployer la solution HoloBuilder de gestion de l'avancement des travaux de construction de FARO à l'échelle de l'entreprise est révélateur de la saine adoption de HoloBuilder par le marché à la suite de l'acquisition de la société par FARO en juin 2021, ce qui a permis de mettre en place la première solution de #Réalité numérique de bout en bout du secteur.

Utilisant la technologie de capture de photos à 360°, HoloBuilder permet un moyen rapide, facile et efficace de gérer l'avancement des projets et de capturer de grandes quantités d'informations visuelles qui deviennent instantanément accessibles de n'importe où. Les intégrations avec les meilleures caméras 360° et les outils logiciels tiers rendent la #ConstructionTechnology facile à adopter et à mettre en oeuvre au sein des équipes de construction mondiales.

GOLDBECK a pris la décision de déployer HoloBuilder à l'échelle de l'entreprise (c'est-à-dire l'accord d'entreprise) après avoir utilisé la plateforme sur des projets de construction majeurs. Avec HoloBuilder, les plus de 10 000 employés de GOLDBECK bénéficient de solutions numériques non seulement au bureau mais aussi sur le chantier. Les chefs de chantier utilisent la plateforme pour suivre et documenter les travaux de construction avec précision, en reliant les photos à 360° du site aux plans de construction numériques, en les triant par lieu et par heure, et en les stockant en toute sécurité dans le cloud.

« Nous sommes ravis que GOLDBECK ait mis notre solution d'entreprise à la disposition de toute son organisation », a déclaré Brian Kelly, vice-président de HoloBuilder chez FARO. « Alors que nous célébrons l'anniversaire de l'union des forces avec FARO, nous avons fait des progrès remarquables vers l'autonomisation des professionnels de la construction avec les solutions dont ils ont besoin pour augmenter l'efficacité des projets. GOLDBECK est l'exemple type d'une entreprise mondiale qui réalise tout le potentiel et l'avantage concurrentiel de l'utilisation à la fois du balayage laser 3D de haute précision par FARO et de la capture de photos 2D 360° en temps réel et de la collaboration à distance avec HoloBuilder. »

« La numérisation à l'aide de HoloBuilder facilite grandement la documentation et la gestion de l'avancement de la construction, ce qui permet à nos chefs de chantier et à toutes les personnes impliquées dans la planification de mieux collecter, évaluer et utiliser les données », a ajouté Sina Schliestedt, Teamlead BIM chez GOLDBECK.

Au cours de l'année qui a suivi l'acquisition de FARO, HoloBuilder a continué à améliorer ses offres, en proposant de nouvelles fonctionnalités importantes, notamment Premium Analytics, HoloBuilder API et SnapShots. La fonctionnalité étendue de Premium Analytics permet aux responsables de la technologie et des opérations d'évaluer les projets, les utilisateurs et l'utilisation au niveau de l'entreprise. L'API flexible permet aux utilisateurs de supprimer les silos de données en connectant HoloBuilder à des outils internes pour libérer tout le potentiel des chantiers virtuels. Les SnapShots partageables permettent aux utilisateurs de sélectionner et de partager des photos spécifiques d'un projet avec certaines parties prenantes. La combinaison de ces nouveaux outils puissants continue de susciter une forte demande du secteur pour HoloBuilder.

FARO est au service des marchés AEC (architecture, ingénierie et construction), O&M (opérations et maintenance), métrologie 3D et analyse de la sécurité publique. Depuis plus de 40 ans, FARO est un pionnier de la #RealityCapture, jetant un pont entre les mondes numérique et physique par le biais d'une exactitude, d'une précision et d'une immédiateté fiables basées sur les données, fournissant des solutions technologiques de pointe qui permettent aux clients de mesurer leur monde et d'utiliser ces données pour prendre plus rapidement des décisions plus intelligentes. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.faro.com ou www.holobuilder.com .

