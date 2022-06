Avis aux médias - Fermetures de rues à Ottawa et Gatineau à l'occasion des célébrations de la fête du Canada

Patrimoine canadien tient à informer les résidents et visiteurs de la région de la capitale du Canada que l'accès aux rues des centres-villes d'Ottawa et de Gatineau sera restreint durant les célébrations de la fête du Canada, le 1er juillet 2022....

Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la longue fin de semaine de la Fête nationale du Québec. Exceptionnellement, ces travaux...

La Société des traversiers du Québec (STQ) désire informer la clientèle de la traverse de L'Isle-aux-Coudres, et les citoyens de la municipalité de L'Isle-aux-Coudres, que les travaux de consolidation du quai de L'Isle-aux-Coudres débuteront à partir...

Syndiqué(e)s depuis le 22 juin 2021, les agent(e)s de bord de Pascan Aviation se sont réunis en assemblée syndicale, hier soir et ce matin, à Montréal, et ont voté à l'unanimité pour l'entente de principe conclue il y a quelques jours, entre leur...