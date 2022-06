Cega lance le mainnet sur Solana afin d'offrir des opportunités plus sûres et à rendement élevé aux investisseurs en crypto-monnaies.





Cega Finance (« Cega ») a annoncé aujourd'hui le lancement de son réseau principal sur la blockchain Solana. Cega est le premier protocole de produits structurés exotiques de la finance décentralisée (« DeFi ») et crée des coffres-forts d'investissement qui offrent une protection du capital et des rendements élevés.

Après un lancement réussi sur devnet qui a attiré plus de 25 000 utilisateurs uniques, les investisseurs en crypto-monnaies peuvent officiellement commencer à investir dans les coffres-forts Cega. Cega lance quatre coffres-forts qui négocient des billets à coupon fixe, dont un est exclusivement réservé aux détenteurs de NFT Cega.

Compte tenu des récentes conditions de marché, les coffres-forts d'investissement Cega ont été conçus soigneusement afin d'aider les investisseurs à assurer leur sécurité et à gérer leurs actifs de manière responsable. Les coffres-forts offrent une protection du principal contre les fluctuations sévères du marché, assurant jusqu'à une chute des prix de 90 %. Cela signifie que même si le marché des crypto-monnaies chute de 90 % dans les 30 prochains jours, les investisseurs ne perdent pas leur capital tout en continuant à percevoir le rendement élevé.

Les premiers coffres-forts de Cega sont les suivants :

Coffre-fort 1 : « Cruise Control »

Source : BTC-ETH

Protection prix : protégé à 90 %

APY indicatif : 8 %

Coffre-fort 2 : « Genesis Basket »

Source : BTC-ETH-SOL

Protection prix : protégé à 90 %

APY indicatif : 12 %

Coffre-fort 3 : « Gotta Go Fast »

Source : BTC-ETH-SOL

Protection prix : protégé à 50 %

APY indicatif : 80 %

Coffre-fort 4 : « Insanic »

Source : ETH-SOL-AVAX

Protection prix : protégé à 50 %

APY indicatif : 200 %

Remarque : Pour accéder à ce coffre-fort, les utilisateurs doivent être détenteurs d'un NFT utilitaire Cega Super Sanic, disponible sur Magic Eden.

L'expérience Cega est extrêmement simple :

Allez sur le site app.cega.fi Connectez-vous au Phantom wallet Sélectionnez une stratégie de trading d'un coffre-fort Cega Transférez en USDC

Cega a également lancé la semaine dernière sa collection NFT utilitaire appelée Cega Super Sanics. Cette collection a été lancée grâce à un accord exclusif avec Magic Eden et a été entièrement vendue en moins de deux heures. Les détenteurs de NFT bénéficient d'avantages spéciaux le jour du lancement sur le réseau principal en recevant un accès exclusif au coffre-fort 4. Parmi les autres avantages, citons un accès privilégié aux nouvelles stratégies de trading, des invitations à des événements en ligne et hors ligne, des remises de cadeaux surprises et un renforcement des largages.

À propos de Cega :

Cega est le premier protocole de produits structurés exotiques de la finance décentralisée (« DeFi ») qui crée pour les investisseurs des coffres-forts sûrs et à haut rendement. Nous développons des modèles mathématiques avancés pour créer des structures qui offrent des rendements composés et une protection des prix contre les krachs boursiers. Cega est essentiellement axé sur la transparence du rendement et toutes les stratégies de trading sont déposées en USDC qui génèrent un rendement en USDC.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://cega.gitbook.io/cega/

