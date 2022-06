STEMCELL Technologies obtient la certification ISO 14001 pour son système de gestion environnementale





STEMCELL Technologies, la plus importante société canadienne de biotechnologies, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la certification ISO 14001:2015 pour le système de gestion environnementale présent sur son site d'exploitation de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Le système de gestion environnementale de STEMCELL désormais certifié permettra à la société de surveiller, mesurer, analyser et évaluer ses performances environnementales.

« Chez STEMCELL, nous comprenons, en tant que citoyens du monde, que nous avons tous un rôle important à jouer pour lutter contre le changement climatique, protéger la planète et contribuer à créer un avenir meilleur où tout le monde sera en meilleure santé », a déclaré le Dr Allen Eaves, président et PDG de STEMCELL. « Grâce à cette certification ISO 14001, nos clients et communautés sauront avec certitude que nos installations de production respectent les bonnes pratiques de gestion environnementale lorsque nous créons des produits et services de qualité optimale destinés aux acteurs de la recherche scientifique. »

La certification ISO 14001 obtenue pour les installations de fabrication, d'expédition, de recherche et développement et pour le siège de STEMCELL l'a été sur base volontaire et confirme l'engagement partagé de STEMCELL envers la gérance environnementale par l'optimisation des processus et procédures visant à réduire les déchets et les émissions de carbone.

L'évaluation et l'audit du système de gestion environnementale de STEMCELL ont été menés de manière indépendante par DEKRA, une autorité d'évaluation des systèmes de gestion environnementale à des fins de certification ISO 14001 reconnue à l'international.

« Cet accomplissement n'est que le début », a déclaré le Dr Eaves. « Nous exploiterons cette dynamique pour aller encore plus loin et intégrer les pratiques de développement durable dans chaque aspect de notre activité et continuer à améliorer nos performances environnementales aujourd'hui et pour demain. »

Pour de plus amples informations relatives à l'Organisation internationale de normalisation (ISO), veuillez vous rendre sur https://www.iso.org/fr/home.html.

À propos de STEMCELL Technologies

STEMCELL Technologies soutient la recherche en sciences de la vie grâce à plus de 2 500 services, outils et réactifs spécialisés. STEMCELL propose des milieux de culture cellulaire, des technologies de séparation cellulaires, des instruments, des produits accessoires, des ressources éducatives et des services contractuels de recherche de haute qualité, plébiscités par les scientifiques du monde entier qui effectuent des recherches sur les cellules souches, le cancer, en immunologie, en médecine régénérative et en thérapie cellulaire.

Pour de plus amples informations et obtenir un entretien, contactez Kim Nelson, la directrice de la communication et responsable RSE de STEMCELL Technologies, à l'adresse suivante : [email protected].

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 juin 2022 à 17:55 et diffusé par :