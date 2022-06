4 M$ pour la rénovation du cinéma Impérial





MONTRÉAL, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce un investissement de 4 M$ dans le projet de rénovation du Centre Cinéma Impérial.

Cette somme permettra au Centre Cinéma Impérial d'effectuer des travaux de mise à niveau de ses infrastructures afin d'assurer leur pérennité. Les interventions concernent également l'aménagement et l'optimisation des lieux pour augmenter le nombre de sièges et bonifier l'expérience des spectateurs. Avec un équipement de son et d'éclairage moderne pour la salle, le Centre Cinéma Impérial sera en mesure de maintenir les collaborations avec les festivals et les événements spéciaux.

Situé dans le Quartier des spectacles, le bâtiment est représentatif de l'architecture cinématographique au Québec. Ce cinéma a été érigé en 1913 et a été classé comme immeuble patrimonial en 2012. Il est devenu une véritable institution pour le milieu artistique montréalais. Ce financement permettra au Centre Cinéma Impérial de poursuivre sa mission de diffuseur et ainsi de contribuer à promouvoir la culture.

L'investissement de 4 M$ annoncé aujourd'hui est conditionnel à une implication financière de la Ville de Montréal et du gouvernement du Canada dans cet important projet.

Citations

«?Le cinéma Impérial est un lieu historique unique qui représente l'architecture cinématographique au Québec. Nous sommes heureux de contribuer au projet de rénovation qui permettra d'accroître le rayonnement de cette vitrine de notre richesse culturelle. Par cet investissement, notre gouvernement démontre, une fois de plus, que la culture, c'est une priorité.?»

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

«?Le centre-ville de Montréal est une destination culturelle sans pareil, entre autres grâce à la présence du mythique cinéma Impérial. C'est un joueur clé de notre vivant Quartier des spectacles. La somme investie aujourd'hui témoigne de l'importance accordée par notre gouvernement à la culture et surtout au dynamisme de notre centre-ville. C'est une bonne nouvelle pour les cinéphiles! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal

