Travaux de consolidation des quais de la traverse de L'Isle-aux-Coudres - Le chantier débutera la semaine prochaine au quai de L'Isle-aux-Coudres

La Société des traversiers du Québec (STQ) désire informer la clientèle de la traverse de L'Isle-aux-Coudres, et les citoyens de la municipalité de L'Isle-aux-Coudres, que les travaux de consolidation du quai de L'Isle-aux-Coudres débuteront à partir...

Syndiqué(e)s depuis le 22 juin 2021, les agent(e)s de bord de Pascan Aviation se sont réunis en assemblée syndicale, hier soir et ce matin, à Montréal, et ont voté à l'unanimité pour l'entente de principe conclue il y a quelques jours, entre leur...