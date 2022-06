INNIO publie son rapport de durabilité 2021 et fixe des objectifs ambitieux pour atteindre le zéro émission nette





INNIO, un chef de file des solutions et services énergétiques, publie son rapport de durabilité 2021 Together Towards Zero, qui définit la performance de la société en termes d'objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). INNIO accompagne les entreprises et les collectivités durant leur transition vers le zéro émission nette. Préparé en conformité avec les normes GRI et SASB, ce rapport présente formellement l'avancement et la performance de durabilité de la société, tout en expliquant de manière transparente comment INNIO contribue à un avenir vert.

Plus tôt dans l'année, Sustainalytics a classé INNIO à la première place parmi plus de 500 entreprises pour avoir présenté le plus faible risque dans le secteur de la machinerie (note de 11, "niveau de risque faible"). En outre, INNIO a décroché la médaille d'or d'EcoVadis, qui place son activité Jenbacher dans le premier 1% parmi ses pairs sectoriels. L'an dernier, INNIO est devenu signataire de l'initiative Objectifs basés sur la science et de la campagne Objectif zéro des Nations unies, qui rassemble des leaders mondiaux pour un avenir en bonne santé, résilient et zéro carbone.

Conformément aux cadres de travail et aux engagements mondiaux, INNIO s'est fixé des objectifs ambitieux en termes de durabilité dans trois domaines stratégiques que la société considère comme ayant le plus grand impact et présentant des opportunités d'amélioration: produits à faible émission de carbone et produits circulaires, chaîne d'approvisionnement et fabrication résilientes, et opérations responsables et responsabilité sociale.

Les principales ambitions dans ces domaines sont:

Depuis 2022, INNIO propose pour tous les nouveaux moteurs une option "Prêt pour l'H2". Ces modèles peuvent fonctionner avec jusqu'à 20% de volume d'hydrogène 1 , et pourront être mis à niveau pour fonctionner à 100% à l'H2. Tous les moteurs de la série Type 4 sont proposés pour fonctionner à 100% à l'H2. Dès 2025, l'intégralité de la gamme de produits Jenbacher sera déployée pour fonctionner à 100% à l'hydrogène.

, et pourront être mis à niveau pour fonctionner à 100% à l'H2. Tous les moteurs de la série Type 4 sont proposés pour fonctionner à 100% à l'H2. Dès 2025, l'intégralité de la gamme de produits Jenbacher sera déployée pour fonctionner à 100% à l'hydrogène. Les fournisseurs couvrant 80% des dépenses directes et indirectes doivent s'engager en faveur du zéro émission nette d'ici 2050.

Une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre de Scope 1 et Scope 2 dans la chaîne d'approvisionnement et la fabrication (sur une base de 2020) sera pleinement effective d'ici 2030.

À l'horizon 2025, les groupes de diversité identifiés seront augmentés de 25% sur l'ensemble des postes (sur une base de 2020). La diversité au sein de la direction sera renforcée d'ici 20302.

Olaf Berlien, PDG d'INNIO:

"Je suis incroyablement fier des mesures que nous avons prises pour déployer notre stratégie ESG. La reconnaissance exceptionnelle que nous avons reçue pour nos accomplissements et les meilleures notations ESG obtenues indiquent que nous sommes en bonne voie pour le zéro émission nette."

Marcin Kawa, vice-président, durabilité, INNIO:

"Le rapport de durabilité 2021 d'INNIO est le condensé d'une année remplie d'initiatives, collaborations et progrès en termes de durabilité et de questions ESG. Ce rapport constitue un nouveau jalon dans la concrétisation de notre vision Together Towards Zero. Je suis ravi de faire partie d'une équipe qui oeuvre sans relâche pour changer la donne et créer de la transparence et de la confiance pour nos parties prenantes à l'échelle mondiale."

* La notation a eu lieu en février 2022

À propos du rapport de durabilité 2021 d'INNIO

Le rapport de durabilité 2021 d'INNIO est une information non financière publiée annuellement. Cette information financière 2021 a été élaborée en conformité avec les normes de la Global Reporting Initiative (GRI) et du Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Il comprend également une analyse préliminaire conforme aux recommandations du groupe de travail TCFD (informations financières relatives au climat). Le rapport sert également de communication d'avancement (COP) pour le Pacte mondial des Nations unies. Par le biais de ses rapports non financiers, INNIO décrit sa gestion et sa performance en matière de questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les informations publiées d'INNIO concernent les thèmes que nous considérons comme les plus pertinent à notre activité, d'après une évaluation de leur importance. L'alignement d'INNIO sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies se base sur la GRI et les rapports sur les ODD du Pacte mondial de l'ONU. Ce rapport de durabilité a été certifié par un organisme tiers. Les données présentées dans le rapport sont consolidées au niveau du Groupe et couvrent 100% des opérations commerciales et 90% des sites mondiaux. Ce seuil s'applique à toutes les questions de fond, sauf mention contraire. Toutes les données de santé, de sûreté et environnementales, y compris celles relatives aux gaz à effet de serre de Scope 1, Scope 2, et Scope 3, concernent le Groupe INNIO et utilisent une approche de contrôle financier.

Pour de plus amples renseignements, consultez le rapport de durabilité 2021 d'INNIO en cliquant ici.

À propos d'INNIO

INNIO est un chef de file des solutions et services énergétiques qui permet à l'énergie durable d'être efficace pour les industries et les collectivités. Grâce à ses marques Jenbacher et Waukesha et à sa plateforme numérique myPlant, INNIO propose des solutions innovantes aux segments de la production et de la compression énergétique, qui aident les industries et les collectivités à produire et à gérer de l'énergie durablement tout en évoluant au sein du paysage en pleine évolution des sources d'énergie verte et classique. Notre approche se veut de portée individuelle, mais d'envergure internationale. Grâce à nos solutions et services énergétiques flexibles, évolutifs et résilients, nous donnons la possibilité à nos clients de gérer la transition énergétique tout au long de la chaîne de valeur de l'énergie, quelle que soit la phase de leur processus de transition.

Le siège d'INNIO se situe à Jenbach (Autriche) et la société possède d'autres sites importants à Waukesha (Wisconsin, États-Unis) et à Welland (Ontario, Canada). Une équipe de plus de 3 500 experts offre une prise en charge tout au long du cycle de vie des plus de 54 000 moteurs livrés dans le monde entier, et ce, grâce à un réseau de service dans plus de 80 pays.

La notation des risques ESG évaluée par Sustainalytics place INNIO à la première place parmi plus de 500 entreprises au monde dans la catégorie Machinerie.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site d'INNIO à l'adresse www.innio.com. Suivez INNIO sur Twitter et LinkedIn.

1 Définis dans le protocole comptable soit comme vendus avec la capacité de fonctionner à 100% à l'hydrogène, soit comme pouvant être mis à niveau à un coût raisonnable.

2 Nous nous concentrerons sur des groupes d'employés et des dimensions de diversité distincts (âge, genre, nationalité, et minorités) lors du déploiement d'initiatives de diversité. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la page 78 de notre rapport.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 juin 2022 à 16:35 et diffusé par :