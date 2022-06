Marc Parent, chef de la direction de CAE, est nommé chevalier de l'Ordre national du Québec et est intronisé au Panthéon de l'Air et de l'Espace du Québec





MONTRÉAL, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - Le 22 juin, Marc Parent, président et chef de la direction de CAE, a été nommé chevalier de l'Ordre national du Québec, la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec, par le premier ministre François Legault. M. Parent a également été récemment intronisé au Panthéon de l'Air et de l'Espace du Québec.

« C'est un véritable honneur d'être nommé membre de l'Ordre national du Québec et de rejoindre les rangs des pionniers qui ont été reconnus pour leur importante contribution à l'économie et à l'essor du Québec », a déclaré M. Parent.

Depuis qu'il s'est joint à CAE en 2005, M. Parent a mené la croissance de CAE au-delà de la fabrication de produits de simulation pour fournir des solutions, des services et des technologies qui améliorent les performances humaines dans les secteurs aux enjeux élevés, tout en cherchant des façons innovatrices de redonner au Québec.

Au cours des deux dernières années, la vision et le leadership de M. Parent ont aidé CAE à renforcer sa stratégie commerciale et à assurer son avenir malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19. Avec neuf acquisitions depuis mars 2020, CAE a également considérablement augmenté ses capacités et élargi son offre, ouvrant ainsi la voie à la prochaine génération de technologies.

Engagé à élaborer des technologies pour accélérer le développement et l'adoption en toute sécurité d'innovations révolutionnaires, M. Parent a contribué à faire de CAE la première entreprise aéronautique carboneutre du Canada en 2020.

Reconnu pour son engagement envers la collectivité et sa passion inégalée pour rendre le monde plus sécuritaire, M. Parent a lancé un mouvement au Québec pour accélérer la vaccination contre la COVID-19, ce qui a mené à l'administration de près de 400 000 doses dans 27 pôles de vaccination en entreprises au Québec. Toujours sous la direction de M. Parent, les employés de CAE ont conçu et créé le respirateur CAE Air1 destiné aux soins intensifs.

Pour sa vision, son ambition et son leadership extraordinaires, M. Parent a aussi été récemment intronisé au Panthéon de l'Air et de l'Espace du Québec, un organisme sans but lucratif qui reconnaît les contributions et les réalisations exceptionnelles de Québécois dans le domaine de l'aviation.

Au fil des ans, M. Parent a reçu de nombreuses autres distinctions, notamment l'Ordre du Canada (2020), l'intronisation au Temple de la renommée de l'aviation du Canada (2021) et le titre « Leader de l'année de l'industrie » décerné par Living Legends of Aviation (2022).

À propos de l'Ordre national du Québec

Chaque année depuis 1985, le premier ministre du Québec rend hommage aux personnes d'exception qui, par leurs réalisations, leurs valeurs et leurs idéaux, ont marqué l'évolution et le rayonnement du Québec. En 2022, Marc Parent fait partie des 32 Québécois remarquables qui ont été nommés lors de la 36e cérémonie de remise des prix.

À propos de CAE

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise de haute technologie, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans 190 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. CAE s'appuie sur 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute fidélité possible, de mannequins chirurgicaux et de programmes de formation personnalisés et assistés par l'intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques de pointe. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus. www.cae.com

Suivez-nous sur Twitter : CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

SOURCE CAE INC.

Communiqué envoyé le 23 juin 2022 à 16:15 et diffusé par :