TRAITER AVEC RESPECT LES SURVIVANTES ET SURVIVANTS DES PENSIONNATS INDIENS. HONORER LA MÉMOIRE DES DISPARUS, EN PARTICULIER CELLE DES ENFANTS QUI N'EN SONT JAMAIS REVENUS, SOUTENIR LEURS FAMILLES





WENDAKE, QC, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Au moment où la hiérarchie catholique rend public le programme de la visite du Pape François sur nos Terres, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) rappelle l'essentiel devoir de respect et de mémoire qui doit marquer chacune des étapes de cet évènement historique. L'APNQL tient à souligner que la visite du Pape François sur nos Terres n'est pas une célébration, mais bien une confirmation du rôle assumé par l'Église catholique dans la gestion des pensionnats Indiens.

« Les pensionnats autochtones ont été établis afin de faire disparaitre toute trace de la spiritualité et des cultures des Peuples Autochtones. L'Église catholique a joué un rôle central dans cette condamnable entreprise d'assimilation. Le Pape François s'en est excusé au nom de l'Église et a décidé de venir sur nos Terres pour livrer lui-même son message auprès des survivantes et survivants des pensionnats. Ce sont elles et eux qui doivent être au coeur de ce qui se veut une étape essentielle de la Réconciliation » déclare Ghislain Picard, Chef de l'APNQL.

L'APNQL a déjà rappelé aux autorités, tant civiles que religieuses, l'obligation de respecter le rôle prépondérant qui revient aux survivantes et survivants, autant dans l'accueil du Pape François que dans l'ensemble des activités prévues, et continuera de s'en assurer auprès des personnes impliquées dans la visite papale. Entre autres, tout devra être fait pour faciliter la participation des survivantes et survivants qui choisiront de prendre part à l'un ou l'autre des évènements prévus.

« Pour que cet évènement remplisse les attentes de part et d'autre, il est essentiel de rappeler aux personnes responsables de la visite papale, de même qu'au public en général, la réalité des pensionnats Indiens et de leurs conséquences, que le Pape François vient évoquer chez nous. Cette visite papale n'est pas une célébration. L'heure sera à la commémoration et au respect. L'APNQL verra à s'en assurer. » conclut Ghislain Picard.

