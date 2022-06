Air Canada commente le Sommet de l'industrie de l'aviation tenu avec le ministre fédéral des Transports





MONTRÉAL, le 23 juin 2022 /CNW/ - À la suite du Sommet réunissant aujourd'hui des représentants de la haute direction d'Air Canada et d'autres participants clés de l'industrie canadienne de l'aviation ainsi que le ministre des Transports du Canada, la société aérienne a publié la déclaration suivante.

« À Air Canada, nous savons que chaque voyage est important, d'autant plus aujourd'hui alors que beaucoup prennent l'avion pour la première fois depuis des années pour voir des proches ou prendre des vacances très attendues, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Nous sommes déterminés à ne pas les décevoir et nous nous préparons depuis longtemps à une hausse des voyages cet été, notamment en coordonnant nos efforts avec nos partenaires de l'industrie. Comme toutes les entreprises du monde entier le constatent, se remettre en marche après la COVID-19 est une tâche extrêmement complexe, et nous sommes profondément reconnaissants de la compréhension et de la patience de nos clients pendant ces périodes souvent frustrantes. Je remercie également nos employés dévoués qui travaillent fort pour servir nos clients et les transporter en toute sécurité. »

Actuellement, chaque jour, Air Canada exploite plus de 1 000 vols, transporte régulièrement plus de 120 000 clients et réalise avec succès la majeure partie de ses vols réguliers. Consciente de la grande importance que les Canadiens accordent au voyage et à sa valeur pour l'économie canadienne, la société aérienne réitère son engagement à travailler aux côtés de ses partenaires du secteur et du gouvernement fédéral pour que les Canadiens continuent de profiter d'un système de transport sûr, efficace et fiable.

Air Canada a prudemment reconstitué son horaire au fil de son rétablissement des effets de la COVID?19 et prévoit fonctionner à un seuil inférieur à sa capacité d'avant-pandémie tandis que l'industrie se stabilise. À cette fin, elle a rappelé du personnel en mise à pied technique pendant la pandémie et continue d'embaucher. Son effectif se chiffre à 32 000 employés, contre approximativement 33 000 avant la pandémie, et son horaire correspond approximativement à 80 % de celui de juin 2019. Pour aider ses clients et mieux soutenir l'infrastructure canadienne de transport aérien, Air Canada prend une série de mesures, dont les suivantes :

Initiatives à l'intention des clients

De nouveaux outils de modification de réservations en libre-service permettront aux clients touchés par des changements à l'horaire, retards ou annulations de demander un remboursement s'ils y sont admissibles ou de modifier leurs réservations en quelques minutes au moyen de l'application mobile d'Air Canada ou de son site Web. Ils se verront proposer jusqu'à 20 vols de remplacement (selon les disponibilités), pourront opter plutôt pour un vol à destination d'aéroports à proximité et choisir parmi les vols dans une fenêtre de trois jours. Ces solutions sont offertes aux clients peu importe le mode d'achat et auprès de qui ils se sont procuré leurs billets.

Une politique de bonne volonté a été instaurée pour les passagers qui transitent par l'aéroport Toronto Pearson. Elle leur permet d'augmenter sans frais et volontairement leur temps de correspondance, pour une souplesse accrue durant leur voyage, et peut s'appliquer dans les 48 heures qui précèdent l'heure de départ initiale.

Une deuxième politique nouvelle donnera la possibilité aux clients de se mettre sans frais en attente le jour même pour un vol intérieur ou transfrontalier partant plus tôt, peu importe la catégorie tarifaire ou la classe de réservation.

La société aérienne tient à jour sur aircanada.com une page consacrée aux préparatifs de voyage qui contient les renseignements, notamment sur les exigences liées à la COVID-19, et les conseils les plus récents à l'intention des personnes qui s'apprêtent à voyager. Il est recommandé aux clients de consulter cette page avant de voyager.

Aux aéroports

En plus de rappeler pratiquement tous les employés disponibles, la société aérienne a embauché plus de 2 000 employés de première ligne aux aéroports (outre 774 personnes de plus, affectées aux centres téléphoniques) et leur a donné une formation approfondie au cours des six derniers mois. Elle recourt aux heures supplémentaires et poursuit le recrutement, notamment en faisant appel à des employés récemment retraités ayant une expertise particulière.

Des employés d'autres bases ont été réaffectés pour hausser l'effectif de certains aéroports. Entre autres, des employés d'Air Canada Cargo contribuent à l'exploitation passagers aux aéroports.

La société aérienne a redéployé les appareils de son service d'affrètement Air Canada Jetz pour transporter les bagages retardés, dont le nombre a augmenté principalement en raison d'enjeux liés aux processus et à l'infrastructure de transport aérien sur lesquels elle n'a aucun contrôle.

Le transporteur aérien collabore étroitement avec les administrations aéroportuaires, le gouvernement et des organismes tiers pour bonifier et accélérer le traitement des clients tout au long de leur voyage.

L'acquisition de matériel au sol supplémentaire améliorera l'exploitation aéroportuaire.

Réseau et horaire

Les temps de correspondance minimaux à l'arrivée de vols internationaux et transfrontaliers avec correspondance intérieure au départ de Toronto et de Montréal ont été augmentés de 30 minutes pour les nouvelles réservations, ce qui donne aux clients (et à leurs bagages) plus de temps pour leur correspondance.

et de Montréal ont été augmentés de 30 minutes pour les nouvelles réservations, ce qui donne aux clients (et à leurs bagages) plus de temps pour leur correspondance. L'horaire a été ajusté pour réduire les heures de pointe aux aéroports Toronto Pearson et Montréal-Trudeau en reprogrammant et en annulant certains vols, ou en diminuant la fréquence, à condition que les clients puissent être acheminés le même jour. Cette mesure, pratique pour les clients, préservera les ressources et diminuera la pression sur les tiers fournisseurs de services en atténuant le flux de passagers.

L'attribution des postes de stationnement aux aéroports a été remaniée, par exemple, en affectant des postes dont l'emplacement est plus pratique aux gros-porteurs qui assurent des liaisons internationales et transfrontalières à partir de Montréal, afin de gagner en efficience durant les heures de pointe et d'accroître la souplesse opérationnelle.

La société aérienne poursuit l'évaluation d'autres mesures pour continuer de rehausser le fonctionnement et la stabilité du système de transport aérien, et elle s'engage à collaborer avec ses partenaires à de nouvelles améliorations.

